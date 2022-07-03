Гарри Каспаров: Лукашенко активизировался и начал действовать по методичке Кремля 1 3.07.2022, 8:47

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Счет до вторжения из Беларуси пошел на дни?

Лукашенко активизировался и стал угрожать по методичке Кремля, — пишет чемпион по шахматам и оппозиционный политик Гарри Каспаров. — Непризнанный правитель Беларуси заявил, что «прицел» уже наведен на командные пункты вражеских стран, которые угрожают Минску.

Также Лукашенко добавил, что пару дней ранее украинская сторона попыталась нанести ракетные удары, но все ракеты были перехвачены. Скорее всего, это все вещается устами Кремля, а не самим Лукашенко, ибо все мы знаем, что он просто отыгрывает роль марионетки в большой игре Путина. Народ Беларуси не желает такого правителя, но попытки изменить ситуацию закончились репрессиями, как и в соседнем государстве.

Сейчас же счет пошел на дни, ибо речь сменилась с нейтральной на агрессивную, хоть Александр Лукашенко и заявляет, что «Минск не хочет воевать с Киевом», но это больше похоже на «не хочет, но не оставляют выбора».

Все производится под предлогом защиты от вторжения со стороны Польши, но это ровно такая же глупость, как и знаменитое «освобождение», где на самом деле никто не встречал с караваем и цветами.

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