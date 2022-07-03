Украинские защитники освободили уже более 1000 населенных пунктов 3.07.2022, 8:48

Сотни из них российская армия полностью разрушила.

Вооруженные силы Украины продолжают выгонять российские оккупационные войска из нашей земли. По состоянию на субботу, 2 июля, наши защитники уже освободили более 1000 населенных пунктов.

Об этом сообщил во время традиционного обращения президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что от боевых действий после 24 февраля пострадала территория 10 областей.

"За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново", – сказал глава государства.

Кроме того, по словам президента, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. В результате сотни предприятий были уничтожены, среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, это металлургия.

Зеленский также рассказал, что 4 июля в швейцарском городе Лугано стартует масштабная международная конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины. Представители нашего государства представят на нем национальный взгляд на восстановление страны.

"Конечно, мы уже начали своими силами восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных общинах, территориях. Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", – сказал он.

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