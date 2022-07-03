Какие купюры в Беларуси подделывают чаще всего? 3.07.2022, 8:53

Интересная статистика.

Фальшивка, которую проморгали, — страшный сон любого кассира, владельца магазинчика или продавца на рынке. Не боятся их разве что сотрудники банков, вооруженные специальные аппаратами, через которые ни одна муха не проскочит. К счастью, встречаются «не те» банкноты достаточно часто. На днях Нацбанк подвел итоги жизни «наличной денежной массы» за первые три месяца года и озвучил любопытные результаты, пишет onliner.by.

Так, за два зимних месяца и один весенний банковскими работниками было выявлено 140 поддельных банкнот. Чеканить свою монету никто не додумался, поэтому «кругляки» вышли без репутационных потерь.

Чаще всего злоумышленники подделывали доллары (70% из всего количества фальшивок). В топе — банкноты на 50 и 100 долларов. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов увеличилось на 19,6%, а номиналом 50 долларов уменьшилось на 16,2%.

Следующие по популярности у «свободных художников» российские рубли. Их подделывали в 22,1% случаев. Особое внимание — купюрам номиналом 5000, 2000 и 1000.

На евро пришлось всего 4,3%. Попались банкноты номиналами 100, 50 и 20 евро в количестве 3, 2 и 1 штуки соответственно. А вот 500 и 200 евро, которые «рисовали» в прошлом году, не были выявлены.

Белорусский рубль остановился на отметке 3,6%. В портфолио банкноты образца 2009 года номиналами 50, 20 и 10 рублей в количестве 1, 3 и 1 штуки соответственно. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении на 4 штуки. Самым «фальшивым» городом оказался Минск: здесь «гуляли» 45,7% всех поддельных денежных знаков, в областях было спокойнее — в пределах 5,0—13,6%.

Всего же подделки были изъяты из обращения в 30 населенных пунктах.

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