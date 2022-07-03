«Забрала все деньги и пропала»: от отца погибшего на крейсере «Москва» матроса сбежала жена 22 3.07.2022, 9:12

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Россиянка прихватила с собой около $133 тысяч — компенсацию за убитого сына.

Отец погибшего на крейсере «Москва» российского матроса-срочника Дмитрий Шкребец сначала заявил об исчезновении жены, но вскоре сообщил, что она просто сбежала, прихватив все деньги. Вероятно, речь идет о 7 миллионах рублей (около 133 000 долларов) государственной компенсации за убитого на войне сына.

Своей историей Шкребец поделился в соцсети.

Утром женщина ушла на работу, с ней пропала связь. Дмитрий забил тревогу, заявляя об угрозах, которые он якобы получал из-за освещения темы удара по «Москве».

Впоследствии мужчина написал, что его жена «забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены».

«Вот такая моя жизнь, предают самые близкие», — посетовал Дмитрий.

Кроме того, Шкребец вспомнил про «вещий сон» после знакомства с женой. Его якобы предупреждали о «страшных временах после смерти сына».

Дмитрий Шкребец одним из первых публично рассказал о потерях на крейсере «Москва». Недавно к нему пришли «люди из серьезного ведомства» и забрали его ноутбук якобы на экспертизу.

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