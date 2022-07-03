«Забрала все деньги и пропала»: от отца погибшего на крейсере «Москва» матроса сбежала жена

«Забрала все деньги и пропала»: от отца погибшего на крейсере «Москва» матроса сбежала жена22
- 3.07.2022, 9:12
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Россиянка прихватила с собой около $133 тысяч — компенсацию за убитого сына.
Отец погибшего на крейсере «Москва» российского матроса-срочника Дмитрий Шкребец сначала заявил об исчезновении жены, но вскоре сообщил, что она просто сбежала, прихватив все деньги. Вероятно, речь идет о 7 миллионах рублей (около 133 000 долларов) государственной компенсации за убитого на войне сына.
Своей историей Шкребец поделился в соцсети.
Утром женщина ушла на работу, с ней пропала связь. Дмитрий забил тревогу, заявляя об угрозах, которые он якобы получал из-за освещения темы удара по «Москве».
Впоследствии мужчина написал, что его жена «забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены».
«Вот такая моя жизнь, предают самые близкие», — посетовал Дмитрий.
Кроме того, Шкребец вспомнил про «вещий сон» после знакомства с женой. Его якобы предупреждали о «страшных временах после смерти сына».
Дмитрий Шкребец одним из первых публично рассказал о потерях на крейсере «Москва». Недавно к нему пришли «люди из серьезного ведомства» и забрали его ноутбук якобы на экспертизу.