Жара в Беларуси: синоптики рассказали о погоде в воскресенье 3.07.2022, 9:17

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Местами воздух прогреется до +33°С.

В Беларуси 3 июля сохраняется жаркая погода: воздух нагреется до +33°С. Возможны дожди, грозы и сильный ветер, сообщает Белгидрометцентр.

В воскресенье по стране ожидается переменная облачность. В отдельных районах нашей страны пройдут сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Максимальная температура воздуха днем +27…+32°С, на западе Беларуси +22…+26°С

В Минске сегодня также переменная облачность. Местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха утром +20…+23°С, днем воздух прогреется до +27…+30°С, вечером +24…+27°С.

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