ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Чернобаевке 4 3.07.2022, 9:23

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Вчера над городом поднимался густой дым.

Подразделения армии РФ понесли очередные потери во временно оккупированном селе Чернобаевка на Херсонщине. Украинские воины уничтожили там склад боеприпасов захватчиков.

Новый удар по вражескому объекту был нанесен в последние дни. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

"Кстати. Снова Чернобаевка. Какой уж там счет? Спасибо ВСУ за очередной уничтоженный вражеский склад боеприпасов", – написал он.

Чиновник не стал уточнять детали успешной операции наших защитников по ликвидации расположения врага.

Дым после взрывов в Чернобаевке 2 июля

Напомним, что накануне, 2 июля, жители Чернобаевки заявили о звуках взрывов, после которых в небо над селом поднялось большое облако дыма. Задымление было довольно сильным, из-за чего люди допустили, что там что-то загорелось.

Отметим, что украинцы уже сбились с подсчета того, сколько раз наши защитники уничтожали российских военных и их технику в Чернобаевке.

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