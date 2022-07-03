Крупнейший в мире лоукостер отказывается от политики дешевых билетов 6 3.07.2022, 9:31

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Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно.

Ирландский лоукостер Ryanair заявил об отказе от политики дешевых билетов.

Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Financial Times.

Цены на билеты лоукостера будут подняты с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро. Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно, и этот процесс займет до пяти лет.

"Я нахожу абсурдным, что каждый раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центр Лондона дороже, чем билет на самолет", – сказал О'Лири.

О'Лири отметил, что основной причиной роста стоимости билетов являются высокие цены на нефть и повышение экологических налогов.

В издании отмечают, что заявление О'Лири свидетельствует о резкой смене политики лоукостера.

Война в Украине и Ryanair:

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии с головным офисом в Дублине. Член Европейской ассоциации дешевых авиакомпаний.

Ранее генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещал, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину" после российского вторжения, когда это будет безопасно.

25 апреля 2022 года в Ryanair заявили, что авиакомпания планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.

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