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Плохие новости для Москвы от НАТО

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  • Павел Климкин
  • 3.07.2022, 9:38
  • 9,534
Плохие новости для Москвы от НАТО

Саммит в Мадриде стал рубиконом.

Саммит НАТО в Мадриде стал рубиконом. И не нужно разгонять зраду, что в документах саммита нет ничего о нашей перспективе вступления. Фактически он уже начался, только без деклараций и "высоких слов". Нам бы хотелось их услышать, но во время войны Запад на это не пойдет. Там считают, что это будет играть на Путина и его мифологию: Россия вроде бы борется с расширением НАТО, а на самом деле прикрывается этим, чтобы уничтожить Украину как государство и нацию.

Поэтому процесс движения в НАТО будет "практичным": от перевооружения на натовские стандарты до верховенства права.

В Кремле считали, что Запад является избалованным и декадентским. Он не сможет сохранять единство. И тут Путин ошибся, как в случае Украины: Россия единогласно признана немедленной угрозой НАТО, количество войск в состоянии боевой готовности будет увеличено почти в 8 раз, до 300 тысяч, в Польше появится первая американская постоянная база США, а Швецию и Финляндию принимают в НАТО. Все это плохие новости для Москвы, но самая плохая — Альянс действует по принципу, как мушкетеры "один за всех и все за одного". Кто бы что ни говорил, но война против России — это первый реальный этап вступления в Альянс, даже без заявлений и лозунгов. Они будут, но позже.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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