New York Post: Трамп начинает борьбу за кресло президента США -7
- 3.07.2022, 10:09
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Официальное объявление может быть сделано до промежуточных выборов в Конгресс.
Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп намерен в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году.
Об этом сообщает New York Post.
Как сообщает издание, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.
"Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют. Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся", - говорится в материале.
Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.