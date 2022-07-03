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New York Post: Трамп начинает борьбу за кресло президента США -

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  • 3.07.2022, 10:09
  • 2,112
New York Post: Трамп начинает борьбу за кресло президента США -

Официальное объявление может быть сделано до промежуточных выборов в Конгресс.

Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп намерен в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году.

Об этом сообщает New York Post.

Как сообщает издание, объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

"Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют. Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся", - говорится в материале.

Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.

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