«Уезжать вообще не хочется!» 7 3.07.2022, 10:11

3,490

На участке, где рос борщевик, пенсионеры из Гродно построили дачу мечты с баней, беседкой и огородом.

Ярослав Алексеевич и Наталья Сергеевна вместе уже больше 40 лет. Они всегда жили в квартире в Гродно, но очень хотели дачу, чтобы приезжать отдыхать, выращивать свои овощи и ягоды. Участок супруги нашли, но там не было ничего, кроме леса и борщевика. Но все это в скором времени превратилось в очень уютное место. Историю супругов и их новой дачи рассказывает YouTube-канал Realt.by.

«Это наша дача, наша гордость, наша роскошь!» — говорят пенсионеры про свой дом. Но девять назад участок выглядел совсем не так: березы, трава, борщевик. И родные покупку не оценили: долгое время были вопросы, зачем вообще было покупать такую землю.

В участке супругов привлекла площадь — 20 соток. И теперь на месте зарослей красуется уютный дом, беседка, баня, огород и теплицы. Чтобы все это построить, понадобилось около трех лет, но стройка продолжается до сих пор. Где-то необходимо что-то дошлифовать, где-то подкрасить.

- Книжки и интернет сейчас могут рассказать все, что хочешь, — скромно комментирует Ярослав Алексеевич ухоженную дачу.

Наталья Сергеевна высадила на участке цветы — жасмин, петунии. Кроме красивого есть и съедобное: про огород и «теплички» женщина говорит с теплом и заботой. Супруги даже завели цыплят и курочек.

Сейчас пара проводит зиму в Гродно, а как потеплеет — сразу на дачу. Летом приезжают внуки, друзья, в беседке Наталья с Ярославом часто принимают друзей — и хвалятся своим барбекю.

«Здесь лес, такой воздух хороший — уезжать вообще не хочется!» — рассказывает Наталья Сергеевна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».