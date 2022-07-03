Названы десять привычек, которые помогут похудеть 3.07.2022, 10:22

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Следуя простым правилам, вы без труда избавитесь от лишних килограммов.

Если вы думаете, что сбросить вес можно, только изнуряя себя голодом, то это не так. Простые и полезные утренние привычки помогут вам уже к весне избавиться от лишних килограммов, пишет inmyroom.ru.

Важным фактором, влияющим на набор веса, являются неправильные привычки, сформированные за долгие годы. Отказаться от них не так уж просто, но если один раз приложить усилия и изменить свой взгляд на питание, то результаты не заставят себя долго ждать. Следуя с самого утра простым правилам, вы без труда избавитесь от лишних килограммов и сможете поддерживать свою физическую форму.

1. Просыпайтесь в одно и то же время

Режим дня — одно из основных условий правильного функционирования всех систем организма, поэтому не стоит его недооценивать. Просыпайтесь в одно и то же время, чтобы лучше контролировать свой аппетит, а следовательно, и вес.

2. Высыпайтесь

Данный пункт напрямую связан с предыдущим. Если вы хотите провести утро с пользой для здоровья и фигуры, то важно не просто соблюдать режим сна, но еще и высыпаться. В противном случае ваш организм включит режим экономии энергии и все лишние калории будут мгновенно откладываться в виде подкожно-жировой клетчатки.

3. Взвешивайтесь натощак

Мы не призываем вас зацикливаться на весе, но регулярный контроль все же необходим. Это поможет понять, как тело реагирует на выбранный вами режим питания, поэтому старайтесь до завтрака взвеситься и записать вес. Для этого можно использовать, например, приложение в телефоне.

4. Не забывайте про воду

Воду необходимо пить в течение всего дня, но утром особенно важно выпить стакан простой негазированной воды, чтобы организм окончательно проснулся. При желании можно добавить туда дольку лимона, веточку мяты или ложку меда. Это поможет вам ускорить метаболизм и улучшить пищеварение, которое напрямую влияет на процесс похудения.

5. Не отказывайтесь от завтрака

Ученые доказали, что люди, которые регулярно пропускают завтрак, переедают в течение дня. Чаще всего пик голода приходится на вечернее время, когда все лишние калории уже не успевают израсходоваться и откладываются на талии или бедрах в виде жира. Простой завтрак поможет лучше контролировать питание и избегать переедания.

6. Забудьте о сладкой выпечке на завтрак

Если вы практикуете на постоянной основе завтрак во французском стиле, состоящий из круассана или другой сладкой выпечки и чашки кофе, то со временем такая привычка не лучшим образом скажется на вашей фигуре. К тому же после такого завтрака вы через пару часов снова будете голодными.

7. Готовьте завтрак заранее

Одна из самых частых отговорок у тех, кто не любит завтракать, это отсутствие времени. Для того чтобы сэкономить драгоценные утренние минуты, приготовьте завтрак накануне. Это может быть овсянка, залитая водой, соком или молоком. Утром вам останется только достать ее из холодильника и добавить немного ягод или орехов. По желанию кашу можно разогреть в микроволновке.

8. Употребляйте больше белка на завтрак

Другой секрет стройности — это завтрак, богатый белком. Омлет с овощами, творог с орехами и семечками или ломтик цельнозернового хлеба со слабосоленой семгой дадут вам достаточно энергии для продуктивного начала дня, но не навредят талии.

9. Не игнорируйте пряности и специи

Многие недооценивают влияние различных пряностей и специй на метаболизм, а зря. Просто добавьте немного паприки и свежемолотого черного перца в омлет или сэндвич, посыпьте корицей и мускатным орехом кашу, йогурт или творог, и блюдо не только заиграет новыми красками, но и поможет вам улучшить обмен веществ.

10. Замените утренний кофе на зеленый чай

Зеленый чай бодрит не хуже ароматного кофе, но благодаря высокому содержанию катехинов он способствует сжиганию жира и ускорению обмена веществ. Такой простой совет поможет вам активнее сжигать калории в течение дня. А если вы хотите еще ускорить процесс, то добавьте в зеленый чай немного лимона и имбиря.

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