В Беларуси нашли самого разговорчивого абонента

В Беларуси нашли самого разговорчивого абонента4
- 3.07.2022, 10:56
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Он по четыре часа в день говорит «по работе».
По случаю своего юбилея МТС наградил пятерых самых активных белорусов, которые пользуются услугами телеком-оператора, пишет OL.
Самым разговаривающим абонентом признан минчанин Зураб Оруджов, который общается по телефону более 4 часов в день — звонит «по работе».
Абонент, отправивший рекордное число SMS за 20 лет — более 30 тыс., — это Ольга Колодко.
Статус самого качающего абонента присвоен Сергею Матюку из Гродно. За 20 лет он прокачал более 13 тыс. Гбайт трафика. Если перевести в киноленты, то это 2 тыс. фильмов высокого разрешения. Как оказалось, семья построила свой дом и в отсутствие проводного интернета активно пользовалась мобильным.
Минчанин Сергей Столпнер награжден за то, что стал абонентом МТС с первых дней выхода телеком-оператора на белорусский рынок и не менял оператора.
Самым активным покупателем в интернет-магазине оказался Антон Бородачев из Полоцка. Он делает покупки каждый раз, когда выходит новый iPhone, причем приобретает новинки сразу и себе, и жене.