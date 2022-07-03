В Беларуси нашли самого разговорчивого абонента 4 3.07.2022, 10:56

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Он по четыре часа в день говорит «по работе».

По случаю своего юбилея МТС наградил пятерых самых активных белорусов, которые пользуются услугами телеком-оператора, пишет OL.

Самым разговаривающим абонентом признан минчанин Зураб Оруджов, который общается по телефону более 4 часов в день — звонит «по работе».

Абонент, отправивший рекордное число SMS за 20 лет — более 30 тыс., — это Ольга Колодко.

Статус самого качающего абонента присвоен Сергею Матюку из Гродно. За 20 лет он прокачал более 13 тыс. Гбайт трафика. Если перевести в киноленты, то это 2 тыс. фильмов высокого разрешения. Как оказалось, семья построила свой дом и в отсутствие проводного интернета активно пользовалась мобильным.

Минчанин Сергей Столпнер награжден за то, что стал абонентом МТС с первых дней выхода телеком-оператора на белорусский рынок и не менял оператора.

Самым активным покупателем в интернет-магазине оказался Антон Бородачев из Полоцка. Он делает покупки каждый раз, когда выходит новый iPhone, причем приобретает новинки сразу и себе, и жене.

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