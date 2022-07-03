Рыбак из Гродно выловил в озере огромного сазана 6 3.07.2022, 11:02

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Богатой на улов оказалась точка, где в озеро впадает маленькая речушка.

Рыбак Николай Ругаль во время рыбалки на одном из озер Гродненского района выловил сазана весом 9660 грамм, пишет «Перспектива».

Место рыбалки не разглашается. По данным издания, богатой на улов оказалась точка, где в озеро впадает маленькая речушка.

Первый заброс силиконовой приманки не принес Николаю удачи. Зато после второго заброса едва приманка опустилась ко дну, как некто невидимый схватил ее и поволок в сторону. Причем с такой скоростью, что спиннингист едва настроил катушку, дабы не разорвался шнур.

«Не форсируя событий, Ругаль за счет умелых действий с оснасткой утомил мощного визави и вынудил его покориться. В лодку крепыша втягивали вдвоем, придерживая подсак руками, чтобы не разорвался», — сообщает издание.

При взвешивании трофейного сазана стрелка весов остановилась на отметке 9660 грамм.

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