Украина объявила в международный розыск мозырянина 2 3.07.2022, 11:22

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Его подозревают в убийствах в Буче.

Белоруса Сергея Колоцея, которого украинские правоохранители подозревают в убийствах в Буче во время российского вторжения, объявили в международный розыск. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Украинская прокуратура называет Колоцея командиром подразделения управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Ульяновской области.

«Сейчас он находится в розыске, в том числе международном. Мы проверяем его на причастность к другим убийствам в Буче», — ответили Укринформу в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что досудебное расследование в отношении Колоцея еще продолжается. Его подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, сопряженных с умышленными убийствами.

Среди доказательств — показания свидетелей и результаты экспертиз, в том числе портретной.

Как утверждает прокуратура Киевской области, следователи выяснили, что Колоцей вместе с другими военнослужащими России убил четырех мирных жителей на улице Яблонской в Буче. Их тела нашли с завязанными за спиной руками и следами насилия.

Еще одну свою жертву, утверждает ведомство, Колоцей заставлял признаться в подрывной деятельности против россиян. Для этого мужчину били прикладом оружия, руками и ногами по всему телу. После этого подозреваемый имитировал казнь мужчины и стрелял рядом с ухом безоружного мирного жителя, считает следствие.

Кроме этого, Сергея Колоцея подозревают в мародерстве. Утверждается, что награбленное в Украине имущество он отправлял из почтового отделения в Мозыре.

Сам Сергей Колоцей также отрицает свою причастность к убийствам в Буче.