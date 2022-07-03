Протестующие в Каракалпакстане взяли в плен солдат внутренних войск и захватили БТР 1 3.07.2022, 11:33

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Протесты в крупнейшем регионе Узбекистана продолжаются.

Протесты в столице крупнейшего региона Узбекистана Каракалпакстана Нукусе продолжаются, пишет liga.net.

«Протестующие каракалпаки не сдаются без боя. Взятие в плен солдат внутренних войск Узбекистана и захват одного из БТР», — сообщают телеграм-каналы.

Протесты в Узбекистане. В Каракалпакстане задерживают митингующих и ввели режим ЧП – видео

Напомним, что в Узбекистане в автономной республике Каракалпакстан начались протесты против запланированной конституционной реформы, которая изменит статус республики. На фоне протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения, сообщил замруководителя Администрации президента Шерзод Асадов.

Протесты начались вчера, 1 июля. Причиной стал проект поправок к Конституции, которыми предлагается исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

Протесты в Каракалпакстан в МВД назвали "провокациями" и "беспорядками" и сообщили о задержанных.

После этого Мирзиеев заявил о необходимости оставить без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции.

Сегодня Мирзиеев "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка" ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане. Он будет действовать с 3 июля по 2 августа.

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