Китай ждет, когда Россия упадет 3.07.2022, 11:38

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Пекин ведет очень тонкую и замысловатую игру.

Китай имеет то, что нужно России для усиления. Однако там не заинтересованы в том, чтобы хоть чем помогать стране-агрессору.

Напротив, Китаю выгодно, чтобы Россия заметно ослабла и сама подползала к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи. Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он высказал 24 каналу.

«Китай ведет свою очень тонкую и замысловатую игру», – сказал Фейгин.

К примеру, то, что НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой, а Китай – оппонентом, даже такие заявления для азиатской страны тоже полезны.

«У Китая только одно требование, мол, отдайте нам Тайвань. Они понемногу добиваются этих уступок. Москва же хочет всю Восточную Европу», – добавил правозащитник.

Поэтому он считает, что из-за этого Китай и держится гораздо скромнее. Однако от победы или поражения Запада в противостоянии с Москвой зависит судьба Тайваня.

«Китай действительно наращивает военный бюджет и свою армию. Все это с учетом того, что они ждут, когда Россия упадет», – подчеркнул Фейгин.

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