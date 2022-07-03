Китай ждет, когда Россия упадет
- 3.07.2022, 11:38
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Пекин ведет очень тонкую и замысловатую игру.
Китай имеет то, что нужно России для усиления. Однако там не заинтересованы в том, чтобы хоть чем помогать стране-агрессору.
Напротив, Китаю выгодно, чтобы Россия заметно ослабла и сама подползала к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи. Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он высказал 24 каналу.
«Китай ведет свою очень тонкую и замысловатую игру», – сказал Фейгин.
К примеру, то, что НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой, а Китай – оппонентом, даже такие заявления для азиатской страны тоже полезны.
«У Китая только одно требование, мол, отдайте нам Тайвань. Они понемногу добиваются этих уступок. Москва же хочет всю Восточную Европу», – добавил правозащитник.
Поэтому он считает, что из-за этого Китай и держится гораздо скромнее. Однако от победы или поражения Запада в противостоянии с Москвой зависит судьба Тайваня.
«Китай действительно наращивает военный бюджет и свою армию. Все это с учетом того, что они ждут, когда Россия упадет», – подчеркнул Фейгин.