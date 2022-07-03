Бойцы контрразведки СБУ уничтожила технику РФ на десятки миллионов долларов 1 3.07.2022, 11:43

Среди трофеев — танки, БМП и БТР.

Сотрудники военной контрразведки СБУ постоянно уничтожают технику оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Только подразделениями военной контрразведки СБУ уже уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 млн долларов, среди которой: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2, а также БТР-82", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавляют в СБУ, в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.

Как сообщалось, за минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

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