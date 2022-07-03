«К свадьбе с мужем похудели на 70 килограммов» 1 3.07.2022, 11:53

2,738

Минчанка рассказала историю любви и мотивации.

Пять лет Дарина жила в Иордании и работала барменом. День возвращения домой в Минск она помнит до сих пор. А точнее, сцену, когда дверь квартиры отрылась и родные увидели ее спустя время. «Скажем честно, перед ними стояла баба-конь», — с юмором вспоминает тот момент Дарина. Тогда ей тоже было все равно, что в свои 26 она весила 100 килограммов. А вот бабушке ситуация не понравилась и слов она не выбирала. «Спросила: «Ты себя в зеркало видела? Ты что с собой делаешь? — передает тот диалог внучка. — Я болезненно это восприняла, огрызнулась, но менять ничего не стала». О переменах девушка задумалась чуть позже, когда «загрызло» одиночество. Блог «Отражение» рассказывает историю Дарины.

Сейчас Дарине 33. Ее рост 180 сантиметров, а вес 67 килограммов. Четыре года назад у них с мужем родилась дочка. И пока малышка играет с детьми, мама, приглядывая за ней, рассказывает свою историю. А начиналась она с сильной худобы.

— В школе при своем заметном росте я весила 55 килограммов. Мне не нравилось, что я слишком худая. Да и буллинг никто не отменял. Ребята называли меня доской, сноубордом и другими словами. Меня это цепляло, — вспоминает Дарина. — Я мечтала набрать килограммов семь-восемь, поэтому старалась больше есть. «Закидывала» в себя фаст-фуд, пиццы, майонез, но ничего не помогало. Возможно, это было связано с тем, что я была очень подвижная и много занималась спортом. С 6 до 12 лет ходила на большой теннис, затем увлеклась карате и конным спортом.

После школы Дарина поступила в вуз на переводчика английского и немецкого языка, но диплом так и не получила. «Сидеть на одном месте» ей казалось скучно, поэтому, когда подруга предложила вакансию в Турции, девушка согласилась. И вместо того, чтобы зубрить материалы пятого курса, устроилась барменом в отель.

— В Турции я пробыла два месяца, а затем нашла место в Иордании и на пять лет эмигрировала туда, — возвращается собеседница к моменту, с которого в ее жизни начался новый отсчет. — Из Минска я уезжала худой. Мне был 21 год, и весила я где-то все те же 55 килограммов. За границей мой образ жизни стал меняться. С дня все переместилось в ночь. С работы я приходила в четыре-пять утра. Сразу же начинала есть. Понятно, что в это время я не стояла у плиты, чтобы приготовить себе что-то здоровое. Покупала бургеры, шаурму — этим и питалась. Затем засыпала. Вставала к обеду, вечером перед работой снова ела. В отеле или в выходной могла выпить коктейль или пиво. На фигуру это тоже влияло не лучшим образом.

При этом любовь к спорту, без которого девушка не могла представить свою жизнь в школе, становилась все меньше. В +50°C бегать по улицам не хочется. Куда приятнее было лежать на диване и смотреть телевизор.

— Я начала набирать, но лишь к 24-м заметила, что поправилась. Живот висел, давление прыгало, появилась отдышка. Я постоянно ездила на такси, потому что ходить пешком было тяжело, — описывает тот период Дарина. — Вот только о том, что со мной что-то не так, не задумывалась. Даже, когда в 25 лет из-за проблем по гинекологии у меня случился гормональный сбой, и я стала еще сильнее набирать, не испугалась. Казалось, я молодая, а значит, все будет хорошо. Это во-первых. Во-вторых, в Иордании много полных, и лишние килограммы там не кажутся чем-то необычным. В-третьих, местным мужчинам нравятся женщины в теле. Я получала кучу комплиментов и была собой довольна. Ну и в-четвертых, проблем с одеждой тоже не было. Из-за жары и особенностей культуры и религии местные носят все свободное, так что проблемных мест на твоем теле вещи не подчеркивают.

Впервые на весы Дарина встала, когда ей было 25 лет. Она заметила их случайно, когда с друзьями проходила мимо аптеки. Ребята предложили взвеситься.

— Увидев 96 килограммов, у меня глаза расширились. Даже парни в компании оказались легче, — не скрывает эмоций собеседница. — Мы перевели все это в шутку, посмеялись и пошли в бар на пиво.

В 26 года белоруска поняла, что пора возвращаться домой. В аэропорту, взвешивая чемоданы и котов, она встала на весы еще раз. Табло показало уже 100 килограммов.

— Сотрудник зала улыбнулся, — говорит она.

«Точкой же невозврата для меня стало одиночество»

Родные Дарине были рады, но удивления относительно ее новых форм не скрывали. Правда, кроме бабушки, никто ей об этом в лоб не сообщал.

— Наши люди обычно ничего не говорят. Просто ловишь на себе косые взгляды, — говорит она. — Параллельно смотришь фильмы, в них у героев идеальные тела. Тут и начинает закрадываться мысль: с тобой что-то не так. Точкой невозврата для меня стало одиночество. Я человек общительный, всегда в центре внимания, но парни как девушку меня не замечали. У всех моих подруг были женихи или мужья, а я одна. Понимаю, зависть плохое чувство, но ведь все хотят быть счастливыми.

В мечтах о личном счастье Дарина стала искать легкий путь к похудению. Идеальным спасательным кругом в данной ситуации стала «волшебная таблетка».

— Я пила таблетки, подавляющие аппетит, — рассказывает собеседница. — Полгода ела их, но результата не увидела. Поняла, зря трачу деньги, и перестала покупать.

В этот момент в ее жизни чудо и случилось. Точнее целых два. Первое — она встретила любовь.

— На тот момент мне уже было 27 лет. Как-то лежу дома на диване, звонят приятели, говорят: «С тобой хотят познакомиться». Я еще в шутку сказала: «Вы что? Зачем?», — иронично начинает Дарина. — Из-за сильного веса мне было стыдно куда-то идти, но я себя заставила. Так мы с будущим мужем впервые и увидели друг друга. Начали общаться. Честно, мы не планировали каких-то серьезных отношений, но вместе нам было весело. Со временем пришло понимание, что Петя мой человек. К тому же, при росте 184 сантиметра он весил 120 килограммов. Мы оба были в теле, и это все упрощало.

Второе чудо — неожиданная работа шаурмистом. Именно она, как ни парадоксально, помогла Дарине сбросить лишние килограммы.

— Стояло лето. Если на улице было +30°C, то внутри помещения, где я работала, казалось, +50°C, — вспоминает девушка. — Я постоянно двигалась, вокруг паровой эффект. Да и от запаха еды, который меня постоянно окружал, есть не хотелось. Хватало яблочка, огурца, вареной курицы. В итоге за семь месяцев я похудела на 40 килограммом.

— Вау!

— Честно, когда теряешь килограммы, это такой кайф. Смотришь на себя в зеркало и сам себе нравишься, — вспоминает собеседница, что тогда чувствовала. — И вот ты уже от 54-го размера переходишь на 48-й. Убирается живот, ноги. Можешь позволить себе джинсы-скинни и перестаешь, как говорят, своей боковой кармой задевать углы.

Эти перемены стали замечать и родные. Чтобы еще больше мотивировать Дарину, ее мама купила весы. Дочка становилась на них еженедельно, и каждый раз они показывали все меньше.

— С появлением весов я начала ставить себе цели. Конечная из них — 65 килограммов. У меня не было психоза, чтобы стать очень худой, — продолжает Дарина. — Но, когда я дошла до 70 килограммов, поняла: еще минус пять — и будет идеально.

— О чем подумали, когда увидели заветные 65?

— Была рада и просто старалась поддерживать форму. Перестала ходить к холодильнику после 19.00. Чаще ела вареное и запеченное, а также каши, не употребляла алкоголь (шесть последних лет максимум могу выпить бокал вина). В сезон овощей и фруктов предпочитала их. Конечно, я могла позволить себе и мороженое, и шоколад, но в небольших количествах.

— А когда так худеешь и не занимаешься спортом, кожа ведь начинает обвисать.

— Мне повезло, у меня такой проблемы не случилось.

«Поборола матушку-лень и пошла в тренажерный зал недалеко от дома»

До 65 килограммов Дарина дошла к 28 годам, но сбрасывать не перестала. И причина у этой ситуации была максимально приятная: они с молодым человеком решили пожениться. На фоне «предсвадебных нервяков» девушка дошла до 58 килограммов. Будущий муж в этот период тоже сменил работу на более подвижную и перед торжеством полегчал на 30 килограммов.

— Выходит, к свадьбе мы на двоих сбросили 70 килограммов, — улыбается Дарина. — Друзья восхищались: «Класс, как вы выглядите». Мне все говорили: какая же у тебя сила воли, и спрашивали: «Ты что рот себе зашила?». Но на самом деле главным в моем случае оказалось движение и более-менее правильное питание.

До беременности вес Дарины держался. А, когда в семье появилась, дочка, мама прибавила 20 килограммов.

— К тому моменту в моей голове уже сидел пунктик про идеальное тело. Я поборола матушку-лень и пошла в тренажерный зал недалеко от дома, — говорит Дарина. — Встретила там шикарного тренера. Он разработал для меня систему питания, много со мной занимался. У меня появился рельеф, я стала более выносливая. Теперь пройти 10−15 километров с коляской для меня вообще не проблема.

— А почему вы пошли в спортзал, вы же не любили физкультуру?

— Давайте скажем честно, сидеть каждый день дома с ребенком тяжело. Нужно переключаться. Для меня тренажерка была своего рода глотком свежего воздуха. Ходила я туда три раза в неделю и просто там отдыхала. Все это длилось год. Затем друзья попросили помочь им по выходным в магазине. Плюс у мужа сменилась работа, и он больше не мог меня выручать с дочкой, так что занятия пришлось оставить.

Но желание заниматься сохранилось. Дарина купила себе гантели, обруч, заказала эллипс. И пока малышка спала, стала потихоньку упражняться. Стояла в планке, крутила велосипед, поднимала ноги. Привычка эта сохранилась у нее до сих пор. Даже в выходные, говорит, она почти все время занимается. На все про все уходит 30−40 минут.

Вес с тех пор стал держаться на уровне 67 килограммов, а перемены в жизни продолжили происходить. В 32 года Дарина поступила в медколледж.

— Мне всегда нравилась медицина. Я пришла к тому, что жизнь одна, нужно делать то, что тебе нравится, и не тратить время впустую, — рассуждает она о том, как стала студенткой.

— Что вы думаете, когда сейчас смотрите на себя в зеркало?

— Что идеала не бывает, всегда есть к чему стремиться, но теперь я в комфортном весе. Я выгляжу моложе своего возраста и люблю себя больше, чем, когда была полной. До сих пор храню фото того времени. Честно, смотрю на них, как на страшный сон. Очень боюсь тех килограммов. К тому же, сейчас, когда решила связать свою жизнь с медициной, понимаю, насколько все это еще и вредно для здоровья: нагрузка на сердце, печень, почки.

При этом, отмечает Дарина, она никого не призывает худеть. Главное, найти вес, в котором человеку будет комфортно. Ее муж, например, гармонично себя чувствует при 100 килограммах.

— А бабушка, что вам теперь говорит?

— Говорит, я у нее красавица, и она мной гордится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».