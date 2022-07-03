Как помочь домашним животным справиться с жарой 3.07.2022, 12:02

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Советы, которые вы могли забыть или не знать.

Как и люди, кошки и собаки плохо переносят сильную жару, у них даже может случиться тепловой удар и потеря сознания.

У людей есть возможность надеть более легкую одежду, сходить в душ, съездить на озеро и речку. Но как быть нашим питомцам, ведь они постоянно находятся в квартире? Сайт b-g.by приводит несколько советов.

Обеспечьте постоянный доступ к воде

Чтобы питомец был здоров, следите, чтобы в миске постоянно была вода.

Некоторые собаки любят лежать в воде, чтобы охладиться. При возможности обеспечьте им доступ к бассейну или ванной.

Не оставляйте животное в машине

Температура внутри автомобиля гораздо выше, чем снаружи. Поэтому если вам нужно куда-то поехать, берите собаку с собой или оставляйте дома.

Даже если питомец проведет в машине всего час, из-за перегрева он может даже получить тепловой удар.

Купите охлаждающий матрас или попону

В специализированных магазинах есть большой ассортимент лежанок и ковриков. Альтернативу можно сделать и своими руками, положив под одеяло замороженные овощи или крупу.

Намочите полотенце

Животным не всегда нравится мокнуть, и из-за водных процедур они могут испытать дополнительный стресс. Однако выход есть — смочите мех влажным полотенцем или проведите по нему мокрыми руками.

Берегите лапы

Представьте, что вам нужно пройтись пешком в горячий летний день. Скорее всего, вы откажетесь. Зачем обрекать на это собаку?

Долгие прогулки по раскаленному асфальту или песку могут обжечь лапы, особенно если это щенок. Чтобы избежать этого, постарайтесь перенести прогулки на утро или вечер. Если это невозможно, гуляйте по траве и другим прохладным поверхностям и избегайте асфальта и бетона.

В качестве дополнительной защиты используют защитную обувь и воск для лап. Также старайтесь регулярно увлажнять подушечки питомца.

Предложите питомцу охлажденные лакомства

Попробуйте заморозить то, что любит животное. Из рыбного рассола или несоленого куриного бульона получатся своеобразные «ледяные конфеты», которые развлекут питомца и помогут ему охладиться.

Если кормите питомцев влажным или домашним кормом, следите, чтобы он не портился на жаре, не оставляйте его на долго в миске.

Поиграйте с кубиками льда

Бросьте их на пол и смотрите, как кошка будет играть с ними. Лед охладит ее лапки и развлечет ее.

В жаркую погоду будьте более внимательны к своим питомцам, ведь они не могут пожаловаться на плохое самочувствие. Не забывайте помогать бездомным животным в жару, в городе им бывает сложно найти свежую воду.

Как защитить животное от солнца

Предупреждайте ожоги. Прямые лучи особенно опасны для животных светлого окраса. В первую очередь обгорают уши, нос и участки с редкой шерстью.

Обеспечьте теневое укрытие. При необходимости кошка или собака сможет отдохнуть там. «Умная» дверь — полезное изобретение для кошки, которая гуляет сама по себе.

Сохраняйте прохладу в квартире. Задергивайте днем шторы, включайте кондиционер, если его нет, используйте вентиляторы и чаще проветривайте помещение.

Не выпускайте животное на улицу в период повышенной солнечной активности. Примерно с 11.00 до 15.00 солнце особенно опасно.

Не запирайте кошек или собак в горячих помещениях без вентиляции. Даже если они сами предпочли там оставаться, стоит регулярно проверять их и оказать помощь, если животное кажется вялым.

Не забывайте про безопасность. Не оставляйте окна открытыми, без присмотра, чтобы животные не выпали. Установите на окна маскитные сетки и ограничители. Ограничители дают возможность проветривать помещение даже в ваше отсутствие, ведь кошка не сможет открыть окно шире.

Защищайте кожу животного. Собаки тоже болеют раком кожи, и для них существуют специальные защитные спреи с SPF. Следите за состоянием подушечек лап и носа — если они потрескаются, стоит приобрести в зоомагазине лечебный бальзам.

Обращайте внимание на эти симптомы

В периоды экстремальной жары важно следить за поведением питомца, чтобы предупредить обезвоживание или тепловой удар. Эти признаки указывают на повышенную температуру тела:

обильное потребление воды,

тяжелое и частое дыхание,

нарушение ориентации в пространстве,

тошнота,

красные глаза,

потеря сознания.

Если видите подобные симптомы, важно как можно скорее охладить животное: поместите его в прохладное место, оберните влажным полотенцем, дайте попить, намочите мордочку, лапки и уши. Если питомцы не становится лучше, обратитесь к ветеринару.

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