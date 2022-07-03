Черноморский флот России снова опозорился

Черноморский флот России снова опозорился6
- Сергей Марченко
- 3.07.2022, 12:28
- 8,392
Оккупанты ослеплены, деморализованы и уязвимы с берега противокорабельным оружием Украины.
Битва на Черном море войдет в историю как битва, в которой государство без флота, победило государство с самым большим в море флотом.
И да, это будет очередная страница позора в многострадальной истории рукожопого Черноморского флота.
Освобождение Змеиного
Что-то мне подсказывает, что униженные и оплеванные даже собственными гражданами путинские генералы захотят взять реванш на Змеином и полезут его отбивать.
Грамотная оборона острова Змеиный может привести к ликвидации еще нескольких боевых кораблей ЧФ и дальнейшему снижению боеспособности этого флота.
За последнее время московиты потеряли кучу радиолокационного оборудования на Змеином и вышках Бойко, они ослеплены, деморализованы и уязвимы с берега противокорабельным оружием Украины.
У россиян нет резервов
Резервов для пополнения флота у них нет. Сменить тактику и навязать свою игру не могут.
Мне не хватает флотской экспертизы, поэтому подскажите, кто разбирается лучше, но сейчас все выглядит так, что через некоторое время Украина сама сможет контролировать Черное море и поставки зерна.
Сергей Марченко, "Фейсбук"