«Термометр в цеху показал 47 градусов» 3 3.07.2022, 12:40

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Рабочих в Борисове заставляют работать в невыносимую жару.

Работник одного из заводов Борисова рассказал, что в цеху каждый год пекло, а зимой холод — до 10 градусов. Рабочий день при этом не сокращают, хотя по белорусскому законодательству должны.

— Сейчас в цеху снова нечем дышать, особенно если работаешь во вторую смену. Сегодня принес из дома термометр, он показал 47 градусов. Не понимаю, то ли он сломался, то ли мне такая жара не кажется смертельной. Конечно, пот течет рекой, но жаловаться нет смысла: у нас в коллективе все боятся лишнее слово против сказать, — сказал мужчина.

Сайт ex-press.by приводит комментарий юриста по этому поводу.

Требования к микроклимату на рабочих местах в офисах и производственных помещениях установлены санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 г. № 33.

Нанимателю предписано использовать меры защиты работников, включающие кондиционирование воздуха, воздушное душирование, применение средств индивидуальной защиты, создание помещений для отдыха и обогрева, а также регламентировать время работы во вредных условиях труда.

В статье 11 закона «Об охране труда» также сказано, что, если рабочее место не соответствует правилам охраны труда и тем самым угрожает жизни или здоровью работника, тот имеет право отказаться от выполнения работы.