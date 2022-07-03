Клад в кошельке: какие монеты и банкноты можно продать выше номинала 1 3.07.2022, 12:47

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Белорусские коллекционеры и нумизматы поделились секретами.

Обычные, на первый взгляд, купюры и монеты в кошельке могут внезапно оказаться уникальными и стоить в разы дороже своего номинала. От чего это зависит и можно ли рассматривать коллекционные и памятные монеты в качестве инвестиции – в материале «АиФ».

МОНЕТЫ

Заработать на современных белорусских монетах, выпущенных в обращение в июле 2016 года после деноминации, сейчас практически невозможно, утверждает в беседе с «АиФ» коллекционер, нумизмат Анатолий ВЕРХОВЦОВ. Интерес для коллекционеров может представлять лишь монета с каким-то дефектом. Это объясняется тем, что найти две монеты с одинаковыми ошибками практически невозможно, то есть они уникальные.

Высоко ценятся монеты с таким видом брака, как «залипуха». Он возникает, когда при чеканке металл застревает в штемпеле, при этом следующую монету штемпель чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Получается монета, одна из сторон которой правильная, а на другой отпечатано то же изображение, но в зеркальном виде. Также высоко ценятся монеты с расколами, односторонней чеканкой, экземпляры с двойным аверсом или реверсом, а также монеты, выпущенные ограниченной серией.

Но с точки зрения инвестиций наибольший интерес представляют коллекционные или памятные монеты. С 1996 года Национальный банк Беларуси стал официально чеканить монеты и продавать их коллекционерам. С тех пор было выпущено более 4,61 млн памятных монет. Первая монета была посвящена 50-летию ООН.

Огромный интерес представляют золотые монеты, посвященные белорусскому балету. Их тираж составляет всего 49 экземпляров. При этом их нет даже в коллекции Музея денег Национального банка. Все экземпляры были реализованы на международном нумизматическом рынке и на территорию Беларуси не поступали. Ее обладатели действительно могут рассматривать приобретение, как крупную инвестицию, говорит Анатолий Верховцов.

Есть коллекционные монеты попроще, но которые тоже представляют интерес, в том числе инвестиционный. Прежде всего это касается монет из драгметалла. Такая коллекционная монета никогда не будет стоить дешевле материала, из которого сделана. В этом смысле вложение, можно сказать, беспроигрышное. Ежегодно в Беларуси появляется около 20 новых памятных монет. Чтобы они представляли не только коллекционный интерес, но и инвестиционный, ее должны покупать: чем больше их купили, тем быстрее растет цена. С течением времени монеты уходят с рынка, и их количество, находящееся в обращении, становится меньше. Отсюда возникают спрос и большая цена. Вопрос только во времени, когда это произойдет, будет ли цена на пике, когда захочется продать монету.

На стоимость монеты влияет ее тираж. Для ориентирования: небольшой тираж для золотых и серебряных монет – 500 экземпляров, большой – 2 тыс.

В целом «уйти в минус» с коллекционными монетами сложно. Во многом это может произойти только в том случае, если появляется много спекулянтов, которые одновременно выкупят один вид монеты и начнут ее перепродавать. В этом можно немного потерять. Но, как правило, стоимость монеты относительно начальной цены практически никогда не падает.

КУПЮРЫ

Что касается белорусских банкнот, то самые ценные для коллекционеров те, которые имеют выраженный брак. Чем он больше, тем дороже ценится «денежка». Правда, если купюры успели попутешествовать по разным кошелькам и обветшать, то их ценность обычно снижается.

Есть и необычные факты. К примеру, на популярном сайте американского интернет-аукциона eBay можно найти современную купюру в 5 белорусских рублей, которую продают за $80. В чем же ее уникальность? Как утверждает продавец, она «приносит удачу». Скорее всего, именно поэтому купюра так дорого стоит, ведь никаких видимых «отклонений» у нее нет. Но в чем именно выражается «удачливость» – не сказано.

В последнее время среди белорусов набрал популярность поиск банкноты достоинством в $100 с необычной отметкой: вместо последней цифры в серийном номере – звездочка. Как пояснил «АиФ» нумизмат-любитель Михаил СТАРОВОЙТОВ, «звездная» купюра означает, что при ее печати возникла ошибка. По правилам, перепечатывать купюру с тем же серийным номером без этой отметки нельзя. Поэтому вместо неправильной банкноты напечатали правильную, добавив в конце звездочку. Но рассчитывать на то, что только факт наличия звездочки на банкноте позволит продать ее по цене больше номинала, не приходится. Нужно оценить состояние банкноты, год выпуска, серию, тираж и другие нюансы.

ГДЕ ПРОДАТЬ?

Коллекционные монеты берут на комиссию в «Белнумизматике» (профессиональная компания, которая специализируются на работе с монетами). Также можно отнести их в ломбард или выставить на аукционных белорусских или зарубежных интернет-площадках. Это всё легально.

Самый популярный интернет-аукцион в Беларуси – ay.by. Но монету покупают быстро далеко не всегда, некоторые ждут своих покупателей несколько лет. А если продать ее нужно срочно, то придется значительно снижать цену.

В ТЕМУ

5 тысяч рублей составляет самый крупный номинал белорусских памятных монет. Это золотые монеты из серии «Житие святых православной церкви». В целом у каждой памятной монеты – свой номинал. Медно-никелевые монеты, как правило, выпускаются номиналом 1 рубль, серебряные – 10, 20, 50, 100, 500, 1000 рублей, золотые – 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей.

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ НАЦБАНКА

Золотые монеты

339,5 тыс.

Серебряные монеты

2,61 млн

Монеты из медно-никелевого и иных сплавов

1,66 млн

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