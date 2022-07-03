Какие переплаты ждут белорусов за воду, газ и электричество 3 3.07.2022, 13:01

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Сумма соизмерима с месячным платежом за квартиру.

В среднестатистической белорусской квартире стоят обычно три вида счетчиков, которые когда-то купил и за которые отвечает хозяин. Это счетчики воды, их может быть два (горячая и холодная вода), а иногда, когда кухня и санузел далеко друг от друга их будет и четыре. Это счетчик газа, если на кухне газовая плита, а не электрическая и электросчетчик.

Такие приборы время от времени смотрят специалисты поверяют. Журналисты разбирались на конкретных примерах, на какие деньги можно попасть, если счетчик вдруг оказывается неисправным или хозяин припозднился с его поверкой.

Счетчики воды. Переплата 50 рублей и это еще без подогрева.

С момента истечения срока поверки счетчиков воды, а в Минске это обычно 4-6 лет в зависимости от типа счетчиков, потребление воды семьей считается безучетным. Тариф на него – повышенный. Это правила действует и в том случае, когда специалистам Водоканала невозможно получить доступ в квартиру или по какой-то иной причине снять прибор.

Итак, разбираемся, как это происходит на практике. Раз в год в квартиру приходит специалист Водоканала сверять показание счетчиков с теми, что вы подаете и за которые заплатили. Если он видит, что время поверки счетчика вышло, то он не просто предупредит об этом, а даст подписать уведомление. Подписали – дается месяц на то, чтобы вызвать специалистов и сделать поверку. Просрочили – готовьтесь платить за воду не по счетчику, а 12 кубов с одного зарегистрированного.

По деньгам получится следующее:

Если семья из четырех человек в месяц в среднем выливала 20 кубов, то счет пришлют не на 20, а на 48 кубов. 20 кубов обошлись бы примерно 35 рублей. А за 48 кубов придется заплатить 85 рубля. И это без учета подогрева части воды, а услуга подогрева дорогая. Перерасчет в этом случае не предусмотрен. Счетчики забирают на поверку и на их место ставят уже поверенные день в день.

А вот когда удастся легально избежать переплат за счетчик с просроченной поверкой – в этом материале подробно.

Счетчик газа. Переплата вдвое

Счетчики газа в Минске поверяют раз в 8-10 лет. Максимальный срок их эксплуатации 20 лет, после его истечения к поверке их уже никто не примет, и такой счетчик можно выкинуть (подробнее об этом здесь).

Если, например, срок поверки заканчивается в августе 2022 года, то поверкой надо озаботится в июле, потому что на нее надо время, это 2-4 недели. На эти недели устанавливают счетчик из подменного фонда.

Если за июль не поверили, то с сентября 2022 года готовьтесь платить за газ по высокому тарифу. Для квартиры с газовой плитой и центральным горячим водоснабжением это 4,5 рубля с человека в месяц.

По деньгам получится следующее:

Квартира с двумя прописанными. Средний расход в месяц 8-10 кубов газа или 4,3 - 5,4 рубля. Если счетчик не проверен, то начинают брать по полной. Как итог - газ за месяц в этой квартире обойдется уже в 10 рублей, что вдвое дороже.

Электросчетчик. Переплата 45 рублей.

Казалось бы, электросчетчик – самый безобидный прибор. Но и тут бывают нюансы на ровном месте. Счетчик может вдруг перестать работать, а хозяин об этом и знать не будет, потому что на лето съехал на дачу или уехал на заработки в другую страну, а может делает ремонт и в квартире пока не живет. Но нерабочий счетчик могут засечь специалисты «Энергосбыта» во время проверки и составить акт. С этой даты за электричество будут брать по полной.

По деньгам получается следующее:

Хозяину двушки, где прописанных мало, - выставят, например, счет на 300 кВт час, которые, по самому дорогому тарифу, обойдутся в 75 рублей (если больше комнат и больше прописанных – выйдет еще дороже). В обычное время в этой квартире сожгли бы электричества не более чем 150 кВт час и заплатили бы за это около 30 рублей. Переплата в 1,5 раза. Особенно обидно, если в квартире в это время никто не жил, и все электроприборы были выключены.

Вернуться к нормальной оплате за электричество возможно только после того, как хозяин за собственные деньги купит новый счетчик (подробно о его цене и стоимости установки – в этом материале).

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