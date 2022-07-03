Ученые рассказали, как киты учатся песням у сородичей 3.07.2022, 13:15

Социальное обучение широко представлено в животном мире.

До сих пор способность к имитации — точному повторению движений или сигналов другой особи — считалась нехарактерной для морских млекопитающих. Однако изучение вокального репертуара двух отдельных популяций китов-горбачей показало, что эти великаны запоминают песни друг друга, после чего в точности воспроизводят.

Социальное обучение широко представлено в животном мире, и информацию от сородича к сородичу передают самые разные виды, от млекопитающих и птиц до насекомых. Чаще всего обучение происходит между членами одной социальной группы (например, матерью и ее потомством или животными из одной семьи), но существуют также и примеры межпопуляционных обменов информацией, сравнимых с дипломатическими отношениями государств людей.

Киты и их культурные традиции — одна из популярнейших моделей для изучения возможностей социального обучения среди не-приматов. Среди китов же особенно хорошо изучены горбачи (Megaptera novaeangliae): в разное время ученые отмечали, как эти морские великаны обмениваются новыми способами добычи пропитания, лучшими путями для миграции и сложными песнями.

Теперь ученые выяснили, что киты не просто перенимают часть опыта сородичей, модифицируя имеющиеся у них песни. Они в точности запоминают и воспроизводят мелодии, услышанные от китов из других популяций, с которыми контактируют только во время совместного кормления или миграции. Такие выводы были сделаны после изучения вокального репертуара двух отдельных популяций горбачей — восточноавстралийской и новокаледонской, которые встречаются только у берегов Новой Зеландии и Антарктиды, на пути к местам жировки.

Вне зависимости от сложности и длины песни новокаледонские горбачи в точности воспроизводили песни своих восточноавстралийских собратьев, ничего не упуская и не упрощая, причем это повторялось на протяжении многих лет. Культурный обмен подобной интенсивности — редкое явление для любого вида животных, не говоря уж о китах, и полученные данные заставляют нас еще раз обратить внимание на этих удивительных морских млекопитающих, которые так не похожи на нас внешне, но так мало отличаются внутренне.

Исследователи надеются, что их данные послужат моделью для дальнейшего изучения эволюции культурной коммуникации у животных и людей, а также привлекут внимание общественности к проблеме сохранения китовых популяций, которым все еще угрожают изменения климата, загрязнение океана и человеческое присутствие.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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