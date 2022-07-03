Зачем Путин бомбит Россию? 19 Антон Геращенко, «Обозреватель»

3.07.2022, 13:21

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Кремлевский тиран решил тряхнуть стариной.

Путин решил тряхнуть стариной и дал приказ нанести удар по жилому массиву в Белгороде, так же как 20 лет назад им были отданы приказы ФСБ взорвать жилые дома в Москве и Волгодонске, чтобы использовать это, как повод для реванша в чеченских войнах.

Циничный удар путина по Белгороду был также попыткой сместить внимание мирового сообщества с чудовищных ракетных ударов по Киеву, Кременчугу, Одессе, которые в очередной раз поразили весь мир своей бессмысленностью и жестокостью. А также объединили лидеров НАТО и G7 в желании дать больше оружия и помощи Украине.

Задачи, которые пытается решить Путин, отдавая приказ совершать теракты против собственного народа следующие:

Во-первых, официальные лица и роспропаганда будет хором заявлять, что удары по Белгороду наносились с использованием западного оружия. Цель проста - попытаться за счет использования остатков своей агентуры в медиа и экспертных кругах на Западе остановить все увеличивающиеся поставки вооружений в Украину.

Путин и его генералы понимают, что если Украине передадут не 11, а 111 (а еще лучшее 211) HIMARS с управляемыми ракетами бьющими на 70 километров, то это будет полоса выжженной земли, где не будет ни одного штаба, склада или скопления военной техники русских.

Вторая задача удара по Белгороду, нанесенного по указанию путина - это постепенно готовить россиян к неизбежности всеобщей или частичной мобилизации.

Для путина и его генералов уже очевидно что из кадыровского отребья и горстки наемников-вагнеровцев плюс мобилизованных насильно украинцев с оккупированных территорий невозможно создать армию способную продолжать наступление даже на Донбассе.

Что это за армия, которая 25 километров до Лисичанска шла 128 дней при тотальном перевесе в артиллерии и бронетехники?

Одного удара по Белгороду для создания всеобщей истерии явно не достаточно, поэтому будут и другие взрывы домов.

Поэтому на месте жителей приграничных с Украиной областей, особенно областных центров - Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону я бы уехал к родным в другие регионы, чтобы не стать еще одной статистической жертвой для терактов ФСБ.

ВСУ наносит удары с использованием западного оружия только по военным целям на территории, оккупированной врагом.

Так вчера в Первомайске Луганской области были уничтожены гигантские склады боеприпасов, накопленные для наступления на Бахмут и Славянск. А этой ночью были успешно уничтожены склады и центры управления войсками в Мелитополе.

То же будет и со складами и военными базами русских и по всем оккупированным территориям.

Возмездие неминуемо!

Антон Геращенко, «Обозреватель»

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