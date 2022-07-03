Минчане и фонтаны: как охладиться, если вы застряли в городе 2 3.07.2022, 13:26

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Краткая инструкция.

Купание в фонтанах — давняя городская традиция. И поддерживают ее не только крепкие ребята в тельняшках. Главные двигатели «ритуала» — жара и удобная конструкция раздающего воду сооружения. Залезать в чаши или карабкаться по скользким мраморным ступеням решится не каждый, а вот побегать между струями так называемого сухого фонтана — милое дело. Журналисты onliner.by посмотрели, как сегодня отрывались минчане, которые не уехали за город, но все же нашли вариант, как охладиться.

В парке Победы не только тенисто, свежо и уютно, но и довольно «мокро». С одной стороны — река, с другой — фонтаны (их здесь сразу три). Настоящая концентрация счастья.

Красивый (особенно с вечерней подсветкой) фонтан «Победа» радует своим видом посетителей уже около десяти лет. Недалеко от него бьет струями из земли «Вечность», привлекая к себе всех посетителей парка: хотя бы ноги помочить в такую жару.

Родителям не позавидуешь: для того чтобы «изъять» ребенка из воды (дабы не окоченел и хоть немного обсох), приходится изрядно потрудиться, ведь сопротивление гарантировано.

А вот потенциальная причина для очередных возмущений. Пару недель назад жительница Каменной Горки переживала из-за того, что из ее окна видны загорающие на газоне (в том числе топлес) девушки. Сегодня, возможно, жалобы (или благодарственные письма) поступят из других районов города.

Еще один фонтан, который создан для веселья и радости, находится на улице Пулихова. Запустили его в мае 2020-го, искренне порадовав тем самым жителей центральной части Минска. Поначалу не все шло гладко (фонтан чересчур разливался), но проблему оперативно устранили, и теперь только небо, только ветер, только радость.

Некоторые семьи приходят подготовленными: дети в купальниках, резиновых шлепках и с собранными волосами. Иным же приходится ориентироваться на месте. Благо в такую жару место приравнивается к пляжному, а потому обходится без строгого дресс-кода.

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