«Белорусские партизаны поступят с Лукашенко так же, как итальянские - с Муссолини»16
- Юрий Касьянов
- 3.07.2022, 13:30
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Диктатор готовит информационный предлог для начала войны с Украиной.
Лукашенко готовит информационный предлог – казус белли (casus belli) – формальный повод для начала войны с Украиной.
Картофельный фюрер заявил, что "...три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины".
Логика – идиотская. Рассчитана на идиотов. Любому здравомыслящему человеку понятно, что Украина, которая изо всех сил сдерживает российскую агрессию на востоке, совершенно не заинтересована в открытии второго фронта на севере. Не заинтересована, но вынуждена держать немалые силы на белорусской границе. А это отвлечение сил только на руку Путину.
И потом, какие ракеты может сбить "Панцирь"? Разве что крылатые наземного и воздушного базирования, которых у Украины просто нет. Против "Точки-У", некоторое количество ракет которых еще осталось в Украине, это комплекс бесполезен.
Но разве правда интересна Лукашенко?
Таракан грозно заявил, что им "отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями".
Доморощенному Муссолини надо оправдать завтрашние обстрелы российскими "Искандерами" украинских городов с территории Беларуси.
Он прекрасно понимает, что это – война. И что последующее вероятное вторжение белорусской армии в Украину – тоже война. И что его точно никто не пощадит – ни наши, ни белорусские партизаны, которые поступят с ним так же, как итальянские партизаны поступили с дуче.
Юрий Касьянов, «Фейсбук»