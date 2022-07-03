От бойцов ВСУ оккупанты бежали так, что побросали оружие

От бойцов ВСУ оккупанты бежали так, что побросали оружие7
- 3.07.2022, 13:42
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Защитники Украины показали кадры с позиций врага.
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Бойцы 98 батальона "Азов" показали ликвидированные позиции врага на Днепропетровщине, из которых оккупанты убегали, бросив собственное оружие и вещи, пишет obozrevatel.com.
За собой противник оставил еще и кучи мусора. Как говорят украинские военные, такую ситуацию можно увидеть на всех оставленных россиянами позициях.
В то же время бойцы ВСУ получили несколько трофеев. В частности, стрелковое оружие разного калибра. Оно послужит в борьбе против захватчиков.
"Эта крысиная "армия" способна воевать только ракетами и артиллерией, в стрелковом бою они полные 0", – комментируют украинские защитники.