От бойцов ВСУ оккупанты бежали так, что побросали оружие 7 3.07.2022, 13:42

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Защитники Украины показали кадры с позиций врага.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Бойцы 98 батальона "Азов" показали ликвидированные позиции врага на Днепропетровщине, из которых оккупанты убегали, бросив собственное оружие и вещи, пишет obozrevatel.com.

За собой противник оставил еще и кучи мусора. Как говорят украинские военные, такую ситуацию можно увидеть на всех оставленных россиянами позициях.

В то же время бойцы ВСУ получили несколько трофеев. В частности, стрелковое оружие разного калибра. Оно послужит в борьбе против захватчиков.

"Эта крысиная "армия" способна воевать только ракетами и артиллерией, в стрелковом бою они полные 0", – комментируют украинские защитники.

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