закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

От бойцов ВСУ оккупанты бежали так, что побросали оружие

7
  • 3.07.2022, 13:42
  • 6,482
От бойцов ВСУ оккупанты бежали так, что побросали оружие

Защитники Украины показали кадры с позиций врага.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Бойцы 98 батальона "Азов" показали ликвидированные позиции врага на Днепропетровщине, из которых оккупанты убегали, бросив собственное оружие и вещи, пишет obozrevatel.com.

За собой противник оставил еще и кучи мусора. Как говорят украинские военные, такую ситуацию можно увидеть на всех оставленных россиянами позициях. 

В то же время бойцы ВСУ получили несколько трофеев. В частности, стрелковое оружие разного калибра. Оно послужит в борьбе против захватчиков.

"Эта крысиная "армия" способна воевать только ракетами и артиллерией, в стрелковом бою они полные 0", – комментируют украинские защитники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов