Пенсионерка в Могилеве по ночам воровала вещи у загулявших в ночных клубах 9 3.07.2022, 14:27

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Для этого она использовала оригинальную схему.

В милицию с заявлением обратилась 29-летняя могилевчанка, которая рассказала, что у нее украли рюкзак с имуществом на сумму 300 рублей, пишет сайт mogilev.online.

Как сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Могилева Елена Симонова, инцидент произошел ночью вблизи бара на переулке Пожарном. В рюкзаке лежал кошелек с деньгами, паспорт, наушники и серебряные серьги. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что чужое имущество забрала 64-летняя не судимая могилевчанка.

Пенсионерка в ночное время переодевалась в униформу дворника — раздобыла для себя сигнальный «оранжевый» жилет, в руки брала уборочный инвентарь. После трех ночи женщина специально прогуливалась возле входов в ночные заведения под видом работника ЖЭУ, проверяя, не оставил ли кто имущество без присмотра. В переулке Пожарном пенсионерка обратила внимание на рюкзак, стоящий на скамейке. Могилевчанка забрала рюкзак, а после спешно удалилась.

Забрав имущество и деньги, пенсионерка выбросила рюкзак возле дома, в котором живет. Похищенное частично изъято. Следователи дали правовую оценку действиям могилевчанки, открыто уголовное дело.

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