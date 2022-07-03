Деградация белорусской экономики идет по полной 1 3.07.2022, 14:39

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Дело даже не в состоянии отдельных предприятий.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о ситуации в белорусской экономике и дефолте.

— Интересны тренды, которые говорят, что деградация идет, она идет по полной. Смысл ее даже не в состоянии отдельных предприятий, — отметил Сергей Чалый.

В качестве примеров аналитик привел ситуацию в нескольких сферах — на рынке недвижимости и рынке труда. По его словам, сейчас большинство сделок с недвижимостью занимают операции по продаже жилья по доверенности:

— Что в переводе на нормальный человеческий язык означает, что продается жилье теми, кто не находится в Беларуси. Что означает, что это даже не сдача в аренду. Это уже люди, уезжающие с концами.

Говоря о рынке труда, Чалый акцентировал внимание на нехватке медиков и учителей, а также о ситуации с частным бизнесом. По его словам, в случае с последним красноречивее всего проблему описывает статистика открытия новых бизнесов с белорусским капиталом в Польше.

— А Лукашенко может сколько угодно себе говорить: «А вы не уезжайте, вы возвращайтесь. А уже 95% подумывают, как приехать назад». Нет, на самом деле бегут все.

Эксперт также прокомментировал решение властей рассчитаться по внешним долгам белорусскими рублями:

— Конечно же, это дефолт. Вопрос в другом. Наш министр финансов подтвердил мысль о том, что львиная доля держателей белорусских облигаций — резиденты Беларуси и России.

По словам Чалого, его давно интересовал парадокс, почему Беларусь так надежно отвечает по своим внешним обязательствам, выплачивая купонные платежи по 8-9% годовых, а то и выше.

— При том, что в экономике, в бюджете не все так хорошо. Мало того, что перезанимать приходилось, но еще и подавляли свою собственную экономическую активность, вынимая средства из отечественной экономики.

Эксперт предполагает, что держатели облигаций могли иметь негласную гарантию властей не случай дефолта.

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