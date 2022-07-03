Елизавета II начала передачу полномочий принцу Чарльзу 1 3.07.2022, 14:41

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После платинового юбилея расписание деятельности главы Британской монархии изменилось.

Королева Великобритании Елизавета II начала передачу наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.

Об этом сообщает Daily Mail.

После платинового юбилея расписание монарха изменилось. Некоторые из более важных и официальных обязанностей теперь за нее будет исполнять 73-летний принц Чарльз.

Пока Елизавета II остается главой государства и главой нации, но она будет появляться только "там, где это уместно или необходимо". К ним относятся открытие парламента, назначение премьер-министра, нанесение и принятие государственных визитов.

Эти конкретные обязанности были смягчены более расплывчатыми формулировками, согласно которым роль королевы включает в себя ряд парламентских и дипломатических обязанностей, и что она только принимает других глав государств.

Конкретные мероприятия в Sovereign Grant Report были заменены на более общую роль Елизаветы по вдохновению "единства и национальной идентичности".

Из шести ключевых событий королевского календаря, официальное открытие парламента было удалено, а остальные в этом году возглавит принц Уэльский.

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