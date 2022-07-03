Ученые нашли самый смешной анекдот в мире 17 3.07.2022, 14:45

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Исследование проводились в течение 20 лет.

Ученые эксперты на протяжении 20 лет проводили исследования, чтобы установить самый смешной анекдот в мире. И наконец объявили о результатах. Но такой ли уж он смешной? Можете проверить на себе, пишет telegraf.news.

Группа ученых, в том числе и ученый со степенью доктора философии, проанализировала реакцию более 1,5 млн человек со всего мира на заранее отобранные шутки и анекдоты.

Эксперимент проводился на сайте LaughLab. Ученые смогли отсеять более 40 тысяч шуток и анекдотов, чтобы выбрать самый смешной.

Итак. Как звучит самый смешной анекдот в мире?

Два охотника пошли в лес. Внезапно один из них упал бездыханно на землю, а его глаза остекленели. Его друг в панике достал телефон и позвонил в «Скорую».

— Мой друг умер! Что мне делать? — испуганно рассказал он оператору.

— Успокойтесь, сейчас вам поможем — ответили в «Скорой». И попросили — Сначала давайте убедимся, что он действительно мертв.

Наступает тишина, потом раздается выстрел. Затем позвонивший охотник спрашивает: «Хорошо, что теперь?»

Почему ученые решили, что это самый смешной анекдот на планете?

Доктор психологии Ричард Уайзман, руководивший исследованием, решил опубликовать результаты в преддверии Международного дня шуток в пятницу, 1 июля.

«Многие из присланных шуток получили более высокие оценки [чем эта шутка — прим. ред.] от определенных групп людей, но эта имела действительно всеобщий отклик», — рассказал он, как отбирали самый смешной анекдот.

«Мы находим шутки смешными по разным причинам. Иногда они заставляют нас чувствовать свое превосходство над другими, уменьшают эмоциональное воздействие вызывающих тревогу ситуаций или удивляют нас из-за какой-то нелогичности. Шутка про охотников содержала все три элемента», — добавил эксперт.

Как проходило исследование

Доктор Уайзман, исследователь из Университета Хартфордшира, дал старт исследованию на веб-сайте LaughLab в 2001 году. Ученый предположил, что в любом анекдоте крайне важно чувство удивления. Именно такое предположение было сделано ранее в книге Скотта Уимса «Наука о том, когда мы смеемся и почему».

«Я нахожу чувство юмора очень разнообразным, потому что юмор — это не декорации или изюминки. В них речь идет о «шоке», когда люди думают определенным образом, и внезапно это мышление меняется на противоположное», — рассказал ранее Скотт Уимс в интервью HuffPost.

«Но должно быть и еще что-то. Причина, по которой гипотетические шутки, например, о мертвых младенцах настолько неприятны, заключается в том, что тот же самый ингредиент, который вызывает шок, также оставляет нас с неудачными образами, когда шутка уже рассказана», — добавил он.

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