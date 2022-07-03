«За три месяца можно заработать семь тысяч долларов» 11 3.07.2022, 14:56

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Заправщик кондиционеров рассказал о доходах, обмане клиентов и проверках налоговой.

Июнь порадовал белорусов жаркими днями, а заправщиков кондиционеров — солидной выручкой. Пока первые изнывали от духоты, вторые подсчитывали рубли и благодарили Ярилу и прочих богов солнца за такой роскошный подарок. Журналисты av.by не упустили возможность проехаться по МКАД и пообщаться с заправщиками кондиционеров, стоящими вдоль кольцевой.

Но вскоре после выхода материала с нами связался Андрей (имя изменено. — Прим. ред.), который сообщил, что про многие нюансы такого бизнеса мы не упомянули. Мужчина попал на МКАД еще пять лет назад: сначала был наемным сотрудником, а позже стал ИП. Журналисты рассказали, сколько можно заработать на кольцевой и как выкупить себе «место под солнцем».

«За три месяца можно заработать $7 000»

— Андрей, почему вы начали трудиться в этой сфере?

— Я работал в такси, а в 2017 году попал на МКАД — взялся заправлять кондиционеры. Со мной связался ипэшник, предложивший работу. Прежде чем переключиться на клиентов, я тренировался на машинах друзей. Так отпахал один сезон, а позже решил запустить свое дело. Следующим летом купил оборудование, расходники (уплотнители, ниппеля, пару баллонов фреона и т. д.), открыл ИП.

— Сколько нужно денег, чтобы начать свой бизнес по заправке кондиционеров?

— Полуавтоматическая станция (для работы на ней требуется больше опыта, чем на автоматической) стоила от $1 100 до $3 000. Потратился на «каблучок» Citroеn Berlingo, чтобы туда поставить оборудование. Заказал рекламную вывеску на крышу. Всего на старте ушло около $5 500. Сейчас, чтобы открыть подобный бизнес, понадобится на тысячу долларов больше: фреон сильно подорожал. И еще очень важно найти надежную машину под сезон, чтобы она не ломалась и можно было работать на выездах.

— Сколько реально выручить на МКАД, как быстро бизнес окупится?

— Допустим, вы заняты постоянно, да и погода благоволит. Наняли квалифицированного заправщика, который может и на выездах работать. Купили 200 килограммов фреона и раскидали их по машинам… Чистыми за три месяца останется $7 000. То есть за первый сезон все окупится и еще останется.

Но надо быть готовым к тому, что в сентябре-октябре работа не заканчивается. Звонят и приезжают обычно около десяти постоянных клиентов: что-нибудь в системе кондиционирования вышло из строя, надо помочь. На это можно отбросить до $500.

— На рекламу за сезон тратится $200—250: соцсети, визитки, буклеты. Иногда нужно дать объявление в местную газету, если работаешь в районе. В эту же статью расходов включены наклейки, которые я кладу под капот каждому клиенту, — своеобразная гарантия.

Некоторые автолюбители, кстати, оставляют чаевые. Мой разовый рекорд — 100 рублей. Так работать, конечно, приятно! Я уже перешел на уровень, при котором с пожилых клиентов могу денег не взять, если вижу, что они действительно без этого кондиционера от жары задыхаются. Единственное мое условие — порекомендовать меня знакомым и соседям. И тут тоже свой коммерческий расчет: от каждого благодарного пенсионера еще три-четыре человека приедет.

«Место на МКАД стоит $1 500»

— А как часто возникают конфликты из-за конкуренции? Кажется, что все заправщики на МКАД стоят там годами...

— Честно говоря, я довольно быстро понял, что кольцевая — такая себе площадка для заработка. Все места вдоль дороги условно забронированы разными частниками. Но территории могут освободиться, если кто-нибудь, например, уедет в Польшу на ПМЖ. Тогда место можно выкупить за $1 500 — в этом сезоне так и сделал мой друг. Конечно, никаких чеков и гарантий при подобной сделке никто не дает. Но можно ссылаться на предыдущего «хозяина» места.

— Ребята, заправляющие кондиционеры вдоль МКАД, — это молодые парни от 25 лет, они технически подкованы. Никто особо не конфликтует, все умеют договариваться. Бывают острые моменты, но они решаются словами. Хотя есть и недобросовестные товарищи — в последнее время повылазили. Подъезжают и ставят перед фактом: «Я здесь рядом с тобой буду стоять». Хотя в чем проблема отъехать на 500 метров или переместиться на другую сторону?

Один раз я столкнулся с таким парнем, лет 20 ему было. Он даже ГАИ на меня и моих работников вызывал, в налоговую пытался жаловаться. Хотя сам стоял без кассового аппарата, опыта у него никакого не имелось. А у нас все законно, мы проверок не боимся, хоть они и отнимают время.

— Почему вы ушли с МКАД и начали заниматься заправкой спецтехники?

— За столько лет у меня появились постоянные клиенты — владельцы спецтехники, я начал работать исключительно на выездах. Труд, честно признаюсь, тяжелый — всегда на жаре, под капотом все в пыли, грязи…

— Как не дать себя обмануть, если нет сил терпеть духоту до сертифицированной СТО и хочется заправить кондиционер прямо на кольцевой?

— Я считаю, что всегда при этой процедуре нужно спрашивать, сколько специалист работает. Можно попросить рассказать, каков принцип действия кондиционера. Потому что мастер без опыта рискует наломать дров! Если машина стоит $10 000, то можно вывести из строя систему, которая обойдется в пару тысяч долларов точно. Компрессор, радиатор тоже могут испортиться от одной неправильной заправки. Но хорошо еще, если никто не пострадает. При заправке легко можно глаза лишиться, если клапан вылетит под давлением.

— Недавно у меня был случай. Подъезжает мужчина лет 45, рассказывает: пару дней назад заправил кондиционер на МКАД, но он все равно не дует. Открываю капот и вижу: компрессор просто-напросто отсутствует! А кто-то же целый театр разыграл: накинул шланги, сделал вид, что заправляет, взял деньги… Клиент, конечно же, поехал разбираться. А на месте, где он заправлялся, уже никого нет! И такие однодневки бывают. Постоят, денег срубят — и ищи ветра в поле.

— Система кондиционирования всегда должна перезаправляться. Фреон обязательно выкачивается и взвешивается. Система вакуумируется, из нее нужно изъять всю влагу. И только потом добавляется масло и заправляется фреон. А у нас на МКАД многие делают так: ничего не проверив, по просьбе клиента просто сверху добавляют газ. Во время такой дозаправки неумелый работник подталкивает влагу, кондиционер выходит из строя.

Еще один известный развод — кондиционерщик выкачивает, например, 300 граммов остатка и говорит клиенту: «У вас в системе ничего не было». Хотя мог просто добавить после всех манипуляций еще, допустим, столько же фреона — и владельцу машины не пришлось бы переплачивать. Бывает, что заправщики по своей неопытности при любой неполадке говорят менять компрессор. Человек ищет, тратит деньги… А дело оказывается в каком-нибудь недорогом датчике.

— Как дела обстоят с проверками со стороны контролирующих органов?

— Это больная тема! Несмотря на то, что у большинства заправщиков есть ИП, они внесены в торговый реестр. И мы по закону обязаны осуществлять только выездное обслуживание. То есть я должен целый день сидеть на телефоне и ждать, пока заказчик позвонит и попросит заправить одну машину на другом конце города? Это было бы совсем невыгодно.

— В целом рейды налоговой выглядят так. Подъезжает микроавтобус, оттуда выходят три-четыре женщины. Шерстят бумаги — ощущаешь, будто на тебя напали. Однажды с ними за компанию выбрался водитель. Смотрит на баллоны и говорит: «О, тут надо еще и МЧС вызвать!» Друг, если бы ты был более подкованным, то заметил бы зеленый значок — не огнеопасно!

— По линии ГАИ главное — не стоять там, где запрещена парковка, не создавать аварийных ситуаций. Это должна быть зона отдыха или какой-нибудь кармашек. Могут без объяснения причин согнать, потому что, например, едет депутат или какая-то комиссия. Такой вот бизнес — платишь налоги, документацию ведешь… А трудиться на МКАД нигде, по сути, нормально не позволяют.