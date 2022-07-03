Путин играет роль униженного

Путин играет роль униженного3
- 3.07.2022, 15:08
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Исследователь пропаганды объяснил поведение российского диктатора.
Российская пропаганда нацелена больше на самих россиян. Сам Путин играет свою психологическую игру – роль униженного и одновременно унижающего. Этим он и нравится многим людям не только в России, но и за границей.
Об этом 24 каналу заявил исследователь пропаганды и британский журналист Питер Померанцев. Он говорит, что психологическая игра Путина состоит в пропаганде россиян и людей за ее пределами.
По его словам, лидер Кремля играет очень сильное унижение.
Питер Померанцев заметил, что Путин в своей пропаганде то говорит, что его унизили, то некий "Петр великий", который других унижает.
Ведь самих россиян всю жизнь унижали. Поэтому Путин и играет роль униженного, и одновременно с этим показывает, как он может других унижать. Россиянам это очень приятно психологически,
– объяснил эксперт.
Исследователь пропаганды отметил, что это очень близко для многих людей даже в Европе или США.
"Все, кто чувствует себя униженным и хочет других оскорблять, их тянет к Путину, им приятно это слышать. Его эстетика для них положительна. В Америке есть процент населения, кому нравится Путин и такие авторитарные лидеры", – добавил Питер Померанцев.