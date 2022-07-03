Как «ябатька» из Осиповичей стал военным преступником в Украине 14 3.07.2022, 15:13

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Оккупанта идентифицировали.

Об участии нескольких сотен белорусских добровольцев на стороне Вооруженных сил Украины, сражающихся за независимость Украины против российской агрессии, знают многие белорусы. Об уроженцах Беларуси, участвующих на стороне российской армии, ее союзников из состава непризнанных «республик» и ЧВК, информации почти нет. «Флагшток» попробовал таких найти.

30 июня в социальных сетях активистов прорежимного объединения РОО «Патриоты Беларуси» появилась информация о встрече на площади Ленина в Гомеле оккупанта «с передовой» из самопровозглашенной «ДНР». Благодаря одной из фотографий «Флагштоку» удалось установить его личность.

Им оказался 46-летний уроженец города Осиповичи Сергей Лановенко. Этот человек известен беларусским СМИ. По информации «Еўрарадыё», в 2017 году он в составе 6 активистов маргинального российского движения НОД вышел на пикет с российской символикой в центре Минска, а в 2018 году, по сообщению «Нашай Нівы», якобы был избит и получил серьезные увечья за майку с символикой «ДНР». Лановенко занесен в базу данных «Миротворца» и «Карателей Беларуси».

По информации соцсетей Лановенко ясно, что он является ярым сторонником режима Лукашенко и возрождения Советского Союза. Во второй половине 2010-х годов часто бывал на оккупированных территориях востока Украины. После революции 2020 года часто участвовал в официальных мероприятиях в Беларуси, был учредителем незарегистрированной проросийской партии «За отечество», занимался созданием казачьего лагеря в Могилевской области.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину (как минимум с 4 марта) оказался на оккупированной территории. В некоторых своих публикациях он сообщает, что занимается сбором и распределением гуманитарной помощи. На размещенных в социальных сетях фотографиях позирует с боевым оружием на фоне российской военной техники с лукашенковской символикой.

В соответствии с действующем законодательством Беларуси, участие на территории иностранного государства в военных действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и действующего в целях получения материального вознаграждения без разрешения государства, квалифицируется как наемничество, и наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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