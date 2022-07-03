Названы три места в центре Минска, где откапывали золото и нашли последний большой клад в СССР 2 3.07.2022, 15:24

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В Беларуси нашли более тысячи кладов за последние двести лет.

Историки говорят, что ни в одной стране мира не находят столько кладов, сколько в Беларуси: более тысячи за последние двести лет. Ничего удивительного, пишет belarus.kp.ru. На какой земле, скажите, было столько войн, революций, политических и экономических потрясений?!

Куда же девать нажитые ценности? В землю! Вот только вырыть их обратно получалось далеко не у всех и все из-за тех же потрясений - хозяева уезжали и не возвращались, погибали, умирали…

А золоту-то что? Лежит себе в земле и ждет, когда какой-нибудь случайный экскаваторщик зацепит ковшом сундучок. Вот вам одна история 1988 года, когда обнаружили последний из крупнейших кладов СССР, и две в совсем свежих. Все золото находили в центре Минска, в местах, где до этого проходили тысячи и тысячи людей...

Шкатулка княжны, медали, золотые червонцы и килограммы серебра

4 августа 1988 года на углу нынешних улиц Володарского и Городской вал, в сквере им. Мицкевича был найден последний крупный клад СССР. Причем настолько крупный, что ему был посвящен отдельно изданный альбом с иллюстрациями.

Предметы из клада 1988 года. Фото: Александр Алексеев и Олег Лукашевич

«Необычным стал этот рабочий день для экскаваторщика строительного управления № 4 треста № 1 Л.И. Блатуна, - писала тогда газета «Вечерний Минск». - Во время прокладки теплотрассы в сквере по улице Урицкого Леонид Иосифович неожиданно заметил блеснувший на солнце предмет.

- Смотрю, из ковша выскользнул бокал, - рассказывал экскаваторщик. - Поднял. Серебро. Разрыл немного землю. Ящик. Большой ящик. Набит серебряными вещами…».

Говорят, что ящик по форме напоминал гроб.

Работы тут же остановили, вокруг находки столпились рабочие, а на улице уже собирались зеваки. Проходившие мимо милиционеры увидели толпу и бежавшего им навстречу рабочего. Место оцепили и вызвали следователей, которые начали опись найденного. Когда подвели итоги, оказалось, что обнаружили 547 предметов. Чего только там не было!

Сотни российских и германских монет конца ХIХ - начала ХХ веков, в том числе золотые червонцы, 30 Георгиевских крестов, 12 медалей «За храбрость», 17 медалей «За усердие»…

Десятками считали вещи из золота и серебра: подсвечники, подносы, конфетницы, кружки… В кладе были уникальные вещи: шкатулка ХVIII века, подаренная княжне Екатерине - дочери грузинского поэта Александра Чавчавадзе.

Далее определили сахарницу и молочник фирмы Губкина, грузинские конфетницы, подсвечники минского мастера Боруха Топаза. Самая ранняя находка - шведская кружка 1693 года, на которой размещен медальон шведского короля Карла Х Густава.

В общем, из сотен изделий минских, рижских, московских и европейских мастеров можно было создать отдельную экспозицию музея, что после и сделали. Клад оценили в 32 тысячи советских рублей - в две новые «Волги». Так что мнение, что стоимость клада занизили, вполне понятно.

Самые поздние монеты - немецкие марки - были датированы 1918 годом. Значит, клад был зарыт позже. На рубеже 1920-х в Минске власть менялась так часто, что хозяин всего этого добра посчитал самым надежным способов все это сберечь - зарыть в землю.

Впрочем, трудно представить, что всем этим мог владеть один человек. Посмотрите еще раз на разнообразие находок. Поэтому и возникло предположение, что это мог быть воровской схрон.

А что же получил экскаваторщик Леонид Блатун? Рассказывали, будто на причитающиеся 25% (8000 рублей) он купил себе «Волгу» и 4-комнатную квартиру. Но достоверных сведений на этот счет нет. Восьми тысяч на «Волгу» и квартиру точно бы не хватило. А клад хранится в Национальном историческом музее.

При строительстве метро «Вокзальная» нашли 13 золотых николаевских монет

В апреле 2016 года в Линейном переулке (рядом метро «Институт культуры»), при строительстве новой станции «Вокзальная» начальник участка Александр Метельский еще перед началом работ всех предупредил: «Найденные ценные предметы отдавать государству!».

Рабочие засыпали колодец, поравняли землю. И вдруг один работник заметил что-то блестящее. Подошел - а там монеты!

Монеты, найденные при строительстве метро "Вокзальная".

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Сразу другие подбежали, стали собирать! – рассказывал Александр Федорович. - Они просто так лежали, россыпью. Мы и раньше монеты находили, но те медные были, неценные, а эти блестели прямо золотом, и как новенькие. Таких и не видел никогда раньше. Вызвали милицию, зафиксировали все.

Все монеты выглядели как новенькие, будто их только отчеканили. Номиналом в 5 рублей. Датируются периодом правления императора Николая II и чеканились в Санкт-Петербурге с 1897 до 1911 года. Девять -1898 года, две - 1899 года, одна - 1900, и еще одна - 1902.

Хранитель фонда Музея истории города Минска Екатерина Муравицкая рассказала, что таких монет (из золота 900 пробы) в свое время чеканилось много, и ходили они наравне с бумажными деньгами. Кстати, царские пятирублевки на нумизматических сайтах расходились в 2016-м по 200-500 долларов. Все зависело от состояния монет.

Через полгода рабочие рассказали, что вознаграждение они не получили. Оказывается, строители выполняли свои должностные обязанности, поэтому речи о вознаграждении не идет. И кладом эти монеты музейщики не называют. Потому, что вряд ли кто-то закапывал их специально для потомков…

- Можем предположить, эти монеты просто лежали у кого-то дома. А когда дом снесли, монеты чудом уцелели: пережили и снос дома, и перевоз, и возвращение, - объяснила Муравицкая.

Экспертиза установила, что вес одной монеты чуть меньше четырех граммов - 3,82. А все 13 монет предположительно можно оценить от 2 до 10 тысяч долларов США.

Шел мимо и нашел клад в сквере

Историк, научный сотрудник музея Янки Купалы и член наблюдательной комиссии по охране памятников Павел Королев 23 февраля 2021 года сообщил в соцсетях:

- Нашел клад.

Кто-то решил сберечь нажитое в земле, да так и не вернулся... Фото: Павел Королев

Он прогуливался во время земляных работ в парке им. Марата Казея (через дорогу от Большого театра) не случайно:

- Жаль мне, что предметы древности часто попадают в кузова машин и вывозятся на строительные площадки или на мусор. Налазившись, находившись, обратил внимание на что-то желтое в земле, на монету. Подумал что советский пятак. Присмотрелся - оказалась золотая монета с профилем Николая ІІ. Затем еще одна, еще... После попала зубная коронка... Стало неловко... Далее там же выглянула из земли цепь (для цепочки немного великовата), кольцо, и опять монеты, монеты...

Работы остановили, и Павел сообщил о находке археологам Академии наук. На тот момент было найдено 16 монет, кольцо, цепь, зубная коронка (на 4 зуба).

На место прибыл археолог с металлоискателем и нашел еще 8 монет. Всего - 24. Все это богатство было завернуто в кусок ткани или кожи. Монеты оказались золотыми времен Николая ІІ и отличной сохранности.

Кстати, до революции на этом месте был жилой район в основном из деревянных домов, он сгорел на третий день войны.

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