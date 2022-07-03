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NASA готовит полет на Луну

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  • 3.07.2022, 15:46
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NASA готовит полет на Луну

Известна дата начала операции.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о новой дате возможного запуска ракеты в рамках лунной миссии Artemis 1.

Об этом пишет NASA Space Flight.

Как отмечает пресс-служба, после успешной генеральной репетиции NASA вернула ракету к месту сборки летательных аппаратов.

"Сейчас аппарат Artemis 1 пройдет окончательную проверку готовности и подготовку к запуску перед его дебютным полетом, запланированным на конец этого года", - пишет пресс-служба.

Сегодня же космическое управление ориентируется на временное окно с 23 августа по 6 сентября. Однако, сейчас планируются работы, которые могут повлиять на будущий график. Среди них, например, решение технических недостатков, которые были выявлены во время последних испытаний.

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