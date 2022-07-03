закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске в девятиэтажке обрушилось железобетонное ограждение балкона

1
  • 3.07.2022, 16:03
  • 3,294
В Минске в девятиэтажке обрушилось железобетонное ограждение балкона

Инцидент произошел на улице Маяковского.

Ночью с 2 на 3 июля в девятиэтажном жилом доме на улице Маяковского в Минске обрушилось ограждение балкона на лестничной площадке, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что с пятого этажа обрушилась железобетонная плита ограждения балкона незадымляемой лестничной клетки, поступило в МЧС примерно в полночь. Обошлось без пострадавших, причина обрушения устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов