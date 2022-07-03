В Минске в девятиэтажке обрушилось железобетонное ограждение балкона 1 3.07.2022, 16:03

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Инцидент произошел на улице Маяковского.

Ночью с 2 на 3 июля в девятиэтажном жилом доме на улице Маяковского в Минске обрушилось ограждение балкона на лестничной площадке, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что с пятого этажа обрушилась железобетонная плита ограждения балкона незадымляемой лестничной клетки, поступило в МЧС примерно в полночь. Обошлось без пострадавших, причина обрушения устанавливается.

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