Украинцы получат право свободного ношения оружия 10 3.07.2022, 16:07

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Уже со следующего года.

Со следующего года украинцы смогут свободно покупать пистолеты, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

По словам Андрусива, 70 процентов опрошенных украинцев поддержали идею свободного ношения оружия. Министерство внутренних дел Украины уже готовит поправки к второму чтению законопроекта. Ассортимент оружия для свободной продажи будет ограничен.

«Подчеркну, что речь идет о пистолете, а не о гранатомете, или автомате Калашникова», — пояснил советник министра.

Ожидается, что изменения в законодательство будут приняты в течение лета-осени. После этого в Министерстве сформируют соответствующий реестр оружия. Вероятно, будут приняты и иные дополнительные решения для контроля за оборотом оружия.

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