Подоляк: Вторжение белорусской армии в Украину станет катастрофой для Лукашенко 3.07.2022, 16:23

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Украина готова к проявлению агрессии с любой стороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что белорусская армия на сегодняшний день деморализована, но если она все-таки вторгнется в Украину, это станет катастрофой для Беларуси и диктатора Александра Лукашенко.

Об этом Подоляк сказал в интервью «Настоящему времени».

Он отметил, что Украина активно мониторит ситуацию на украинско-беларусской границе и готовит оборону на случай вторжения со стороны Беларуси.

«Безусловно, мы очень активно мониторим всю ситуацию, я имею в виду разведсообщество наше активно работает, у нас там достаточно четко и понятно, как должна выстраиваться фортификационная оборона, как должны работать бригады резерва нашего, все это у нас четко и понятно и т. д. За это можете быть спокойны», — сказал Подоляк.

Он отметил, что беларусская армия на сегодня деморализована, а общество в Беларуси негативно относится к войне России против Украины.

«Я бы про другое поговорил: между Россией и Беларусью огромная принципиальная разница. В Беларуси общество (я не беру непризнанную вертикаль власти в Республике Беларусь) гораздо более глубоко понимает, что происходит в Украине, и однозначно негативно оценивает„военную специальную операцию“. Оно очень тяжело выходило изизбирательной кампании в 2020 году и не приемлет этот абсурдистский план вторжения со стороны Беларуси. Белорусская армия на сегодняшний день находится в состоянии деморализации. Она прекрасно понимает, что вторжение на чужую территорию — это в любом случае вторжение, то есть ты в любом случае попытаешься быть оккупантом, у тебя нет никаких других мотиваций», — сказал Подоляк.

По словам представителя Офиса президента, вторжение в Украину станет катастрофой для Беларуси и Лукашенко лично.

«Беларусь вторгается в Украину. Какая мотивация? То есть чем спровоцировано? Это же надо будет юридически доказывать. Вот мы зашли в Украину, потому что Россия потеряла там уже почти сорок тысяч военнослужащих, которая тоже зашла не спровоцировано на территорию Украины. То есть юридически для Беларуси это катастрофа, для Лукашенко — это прямая личная катастрофа, если в Украину зайдет белорусская армия. Единственное, что он будет делать, — это предоставлять воздушное пространство и инфраструктуру Республики Беларусь в рамках Союзного договора российской армии. Но это тоже юридическая ответственность, поэтому для г-на Лукашенко крайне тяжелая ситуация. Он настолько зависим в экономическом плане от России, что практически обязан выполнять любые требования господина Путина», — считает Подоляк.

«И, наконец, самое главное для Украины. Мы четко понимаем сегодня кто есть кто, и готовы к проявлению агрессии с любой стороны», — отметил советник главы ОП.

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