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США требуют удалить TikTok из App Store и Google Play

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  • 3.07.2022, 16:31
США требуют удалить TikTok из App Store и Google Play

Названа причина.

Федеральная комиссия связи США (FCC) потребовала от компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в ближайшие дни. Ведомство заявило об утечке личных данных пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного комиссара FCC Брендона Кара.

Американский чиновник опубликовал письма гендиректору Apple Тиму Куку и исполнительному директору Google Сундару Пичаи, в которых предъявлены обвинения по отношению к TikTok.

Отмечается, что у американский властей есть подтверждения утечки данных пользователей приложения, они передаются властям КНР. При этом TikTok называют угрозой национальной безопасности и "волком в овечьей шкуре".

Федеральная комиссия связи просит компании удалить приложение из App Store и Google Play до 8 июля. В случае отказа от Apple и Google потребуют объяснений.

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