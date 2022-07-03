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Беларусь из-за санкций сократила объем лесозаготовки

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  • 3.07.2022, 16:43
Беларусь из-за санкций сократила объем лесозаготовки

У режима появились проблемы со сбытом.

В Беларуси из-за санкций возникли проблемы со сбытом древесины. Об этом сообщил в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заместитель премьер-министра страны Юрий Назаров.

Вице-премьер напомнил, что белорусская лесопромышленность попала в санкционные списки стран ЕС.

— Соответственно, нам отрезали европейские рынки, на которых мы уже выстроили давно свою работу. Пока мы перестраиваем логистику, у нас некоторый есть сбой с реализацией продукции переработки. Для того, чтобы не накапливать штабеля на полях, в лесу — древесина-то в штабелях портится — мы не то, чтобы притормозили, мы оптимизировали объемы заготовки, — сказал Назаров.

По данным вице-премьера, сейчас страна ежесуточно заготавливает и реализовывает порядка 27 тысяч метров кубических древесины.

— Вот мы этот уровень пока и придерживаем. Скорость разработки строится исходя из того, чтобы не допустить порчи технических характеристик древесины, — заключил Назаров.

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