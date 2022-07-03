Президент Германии: Не толкайте Украину за стол переговоров 4 3.07.2022, 17:55

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Украина должна быть сильной до начала переговоров.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия.

Об этом пишет Bild.

"Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути", - сказал Штайнмайер.

Он также заявил, что никто не ожидал, что президент РФ Владимир Путин смирится с "полным экономическим, политическим и моральным разорением своей страны" для того, чтобы осуществить свои имперские мечты.

Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".

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