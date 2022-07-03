Ученые изобрели рубашку, которая увеличивает силу 3 3.07.2022, 18:38

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Искусственная мускулатура уже прошла испытания на двенадцати добровольцах.

Инженеры из Лаборатории сенсорных моторных систем ETH Zurich смогли создать искусственную мускулатуру из ткани. Аппарат называется Myoshirt, который работает как рубашка – его просто надо надеть. Технология предназначена для людей с ограниченными возможностями. Она повышает силу и выносливость на 60 процентов.

О новом изобретении написали на сайте Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, передает cursorinfo.co.il.

Работает рубашка так: датчики, расположенные в ткани, отправляют данные интеллектуальному алгоритму. Алгоритм распознает, какое именно движение хочет совершить хозяин и какое для этого нужно усилие.

Разработчики уверяют, что пользователь всегда держит ситуацию под своим контролем. Поддержка продиктована его собственными движениями. Рубашка «выключается» легко, сделать это можно в любой момент.

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