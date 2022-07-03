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Ученые изобрели рубашку, которая увеличивает силу

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  • 3.07.2022, 18:38
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Ученые изобрели рубашку, которая увеличивает силу

Искусственная мускулатура уже прошла испытания на двенадцати добровольцах.

Инженеры из Лаборатории сенсорных моторных систем ETH Zurich смогли создать искусственную мускулатуру из ткани. Аппарат называется Myoshirt, который работает как рубашка – его просто надо надеть. Технология предназначена для людей с ограниченными возможностями. Она повышает силу и выносливость на 60 процентов.

О новом изобретении написали на сайте Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, передает cursorinfo.co.il.

Работает рубашка так: датчики, расположенные в ткани, отправляют данные интеллектуальному алгоритму. Алгоритм распознает, какое именно движение хочет совершить хозяин и какое для этого нужно усилие.

Разработчики уверяют, что пользователь всегда держит ситуацию под своим контролем. Поддержка продиктована его собственными движениями. Рубашка «выключается» легко, сделать это можно в любой момент.

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