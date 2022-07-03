Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 1 3.07.2022, 19:06

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Украина 130-й день противостоит вторжению РФ.

Российские военные захватили Золотаревку. Также пытаются завладеть и Белогоровкой.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере военных Беларуси не отмечаются;

на Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области;

на Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения украинских военных. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Золочев, Хрестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чепель;

на Славянском направлении враг вел огонь по территории неподалеку Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские бойцы отбили штурм в направлении Пасека-Долина;

на Краматорском направлении оккупанты форсируют реку Северский Донец и пытаются захватить Белогоровку. Пытаются обстрелами сковать украинские войска;

на Лисичанском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Золотаревка и Верхнекаменка. Во время штурма в направлении Золотаревки взяли под контроль населенный пункт;

на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового. Украинские бойцы отбили штурм в направлениях Почечное - Берестовое, Васильевка - Берестовое, Вовчоярівка - Спорное и Николаевка - Спорный;

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Волшебное, чтобы сковать действия украинских бойцов. Также враг нанес авиаудар неподалеку Каменки, Авдеевки и Шевченко;

на Южнобугском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских бойцов и принимают меры по логистическому обеспечению войск и совершенствованию своих позиций;

на Николаевском направлении враг продолжает наносить ракетные удары, чтобы понизить наступательные способности украинских военных.

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