Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ1
- 3.07.2022, 19:06
- 2,622
Украина 130-й день противостоит вторжению РФ.
Российские военные захватили Золотаревку. Также пытаются завладеть и Белогоровкой.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Главные события сегодняшнего дня на фронте:
на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере военных Беларуси не отмечаются;
на Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области;
на Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения украинских военных. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Золочев, Хрестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чепель;
на Славянском направлении враг вел огонь по территории неподалеку Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские бойцы отбили штурм в направлении Пасека-Долина;
на Краматорском направлении оккупанты форсируют реку Северский Донец и пытаются захватить Белогоровку. Пытаются обстрелами сковать украинские войска;
на Лисичанском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Золотаревка и Верхнекаменка. Во время штурма в направлении Золотаревки взяли под контроль населенный пункт;
на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового. Украинские бойцы отбили штурм в направлениях Почечное - Берестовое, Васильевка - Берестовое, Вовчоярівка - Спорное и Николаевка - Спорный;
на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Волшебное, чтобы сковать действия украинских бойцов. Также враг нанес авиаудар неподалеку Каменки, Авдеевки и Шевченко;
на Южнобугском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских бойцов и принимают меры по логистическому обеспечению войск и совершенствованию своих позиций;
на Николаевском направлении враг продолжает наносить ракетные удары, чтобы понизить наступательные способности украинских военных.