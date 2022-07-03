В Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары

В Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары1
- 3.07.2022, 19:17
Пожары вспыхнули в курортных районах.
В курортных районах Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасателям удалось частично остановить распространение огня.
Об этом сообщает DHA.
Огонь вспыхнул в Измире на западе страны. В районе Одемиш пожар начался сегодня, 3 июля, около 14:00 по неизвестным пока причинам. На место происшествия прибыли 4 вертолета, 3 самолета и 20 водяных насосов.
Еще одно возгорание произошло в районе Сеферихисар около 14:30. Туда отправили 3 вертолета, 2 самолета и 12 водяных насосов.
Спасатели сообщили, что оба пожара локализировали, но продолжают тушить пламя.