В Сочи сотрудники пляжа избили самбиста из Минска 37 3.07.2022, 19:20

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Он в реанимации.

На пляже в Сочи произошла драка, в результате которой попал в реанимацию турист из Минска, сообщает телеграм-канала Mash.

Инцидент произошел на пляже «Фрегат». Конфликт начался с того, что там две девочки, 6 и 14 лет, раздавали отдыхающим фрукты и снимали про это ролик. Однако сотрудники пляжа увидели в них своих конкурентов и в грубой форме попросили детей уйти.

Тогда за них вступился их старший брат. Mash уточняет, что это был самбист из Минска, его зовут Никита. Он справился с обидчиками сестер, но после этого на пляж приехали около десяти человек, вооруженных палками и железными прутьями.

Белоруса серьезно избили. Приехавшая бригада «скорой помощи» экстренно доставила его в реанимацию в тяжелом состоянии.