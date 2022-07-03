В ВСУ прокомментировали выход военных из Лисичанска

В ВСУ прокомментировали выход военных из Лисичанска18
- 3.07.2022, 21:01
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Повторился бы Иловайск.
У РФ серьезное преимущество в численности пехоты, артиллерии и снарядов к ней. Поэтому с целью сохранения жизни украинских военных было решено покинуть Лисичанск.
Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
"Многие могут увидеть в этом зраду. Но, стоит понимать реальное положение дел. У РФ серьезное преимущество в численности пехоты и в артиллерии. А главное снарядов к ней. Мы бережем наших воинов, и не делаем как Россия, которая забрасывает мясом каждое направление на смерть", - говорится в сообщении.
В ВСУ объяснили, что после того, как оккупанты взяли под контроль Золотаревку, почти замкнулось кольцо. "И если бы наши воины оттуда не вышли, повторился бы Иловайск. А так, мы сохранили технику, и главное - жизнь наших воинов. Поэтому поймите это", - призвали в ВСУ.
"P.S. А те, кто ищет зраду - может пойти на росканалы и там можете вместе порадоваться. Но радоваться придется недолго", - подытожили в ВСУ.