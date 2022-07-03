Евгений Магда: Вариантов у Лукашенко сейчас два: имитировать бурную любовь к РФ или паковать чемоданы

Евгений Магда: Вариантов у Лукашенко сейчас два: имитировать бурную любовь к РФ или паковать чемоданы9
- 3.07.2022, 22:07
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Диктатор превратился в «Колосса на глиняных ногах».
Беларусь может направить переданные Россией дивизионы ОТРК "Искандер-М" в сторону соседней Литвы.
Подобное мнение "Апострофу" озвучил директор Института мировой политики Евгений Магда.
По его словам, на территории Беларуси уже находятся российские дивизионы ОТРК "Искандер-М", из которых оккупанты осуществляли ракетные удары по украинским городам.
Однако, когда за пультами комплексов окажутся белорусские военнослужащие, официальный Минск может направить смертоносное вооружение в сторону Литвы.
"При этом "Искандеры" есть и в Калининградской области, что воспринимается как элемент российского давления на страны Балтии. Лукашенко тесно сидит в российской дезинформационной парадигме, и длина его поводка достаточно коротка. Белорусский диктатор испытывает угрозу со стороны России: если он не будет послушным, Москва может лишить его власти даже путем проведения выборов, подарив белорусам иллюзию перемен", - продолжил Евгений Магда и сравнил Лукашенко с женой ревнивого мужа, которая звонит ему каждый час и одновременно пытается разжечь вражду с Украиной.
Дальнейшая эскалация, по словам политолога, напрямую зависит от позиции России, которая может пошатнуть режим Александра Лукашенко, используя мобилизацию белорусских военнообязанных граждан в своих целях. Как отмечает Магда, у Лукашенко уже не осталось маневров после президентских выборов.
"Вариантов у диктатора сейчас два: имитировать бурную любовь к России или паковать чемоданы и искать политическое убежище где-нибудь в условных Эмиратах. Несмотря на все свое влияние внутри государства, сейчас Лукашенко превратился в "Колосса на глиняных ногах", - подытожил Магда в комментарии "Апострофу".