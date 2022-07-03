В Турции туристов из РФ «благодарят» за «Байрактары» для ВСУ 2 3.07.2022, 22:39

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Фотофакт.

Российские туристы в Турции начали получать листовки с шутливой благодарностью за то, что спонсируют производство турецких беспилотников для ВСУ, передает unian.net.

Текст листовки напечатан на русском языке и проиллюстрирован фотографией "Байрактара".

"Спасибо от народа Украины за то, что финансируете производство Байрактаров. Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ", - говорится в тексте.

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