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В Турции туристов из РФ «благодарят» за «Байрактары» для ВСУ

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  • 3.07.2022, 22:39
  • 2,228
В Турции туристов из РФ «благодарят» за «Байрактары» для ВСУ

Фотофакт.

Российские туристы в Турции начали получать листовки с шутливой благодарностью за то, что спонсируют производство турецких беспилотников для ВСУ, передает unian.net.

Текст листовки напечатан на русском языке и проиллюстрирован фотографией "Байрактара".

"Спасибо от народа Украины за то, что финансируете производство Байрактаров. Ведь налоги от вашего отдыха пойдут и на производство турецких беспилотников, которые будут переданы ВСУ", - говорится в тексте.

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